Policijski psi odkrili 400 kilogramov kokaina med vrečkami arašidov

Droga, ki so jo odkrili v največjem pretovornem pristanišču v Italiji, je bila skrita v tovoru med približno 1000 vrečkami arašidov, ki so prispele iz Latinske Amerike in naj bi bile namenjene v vzhodno Evropo.
Policija je drogo v tovoru odkrila s pomočjo psov, zaseg takšne količine droge pa je označila kot hud udarec za prihodke kriminalne organizacije, ki stoji za pošiljko.
V pristanišču Gioia Tauro je policija v letošnjem letu zasegla več kot 5 ton drog v skupni vrednosti približno 650 milijonov evrov, poročilo policije povzema AFP.
