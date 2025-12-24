Policijski psi odkrili 400 kilogramov kokaina med vrečkami arašidov

Droga, ki so jo odkrili v največjem pretovornem pristanišču v Italiji, je bila skrita v tovoru med približno 1000 vrečkami arašidov, ki so prispele iz Latinske Amerike in naj bi bile namenjene v vzhodno Evropo.

Policija je drogo v tovoru odkrila s pomočjo psov, zaseg takšne količine droge pa je označila kot hud udarec za prihodke kriminalne organizacije, ki stoji za pošiljko.