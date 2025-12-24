Naslovnica
Tujina

Policijski psi odkrili 400 kilogramov kokaina med vrečkami arašidov

Reggio Calabria, 24. 12. 2025 10.17 pred 29 minutami 1 min branja 3

Avtor:
D. S. STA
Gioia Tauro

Italijanska mejna policija je sporočila, da je v pristanišču Gioia Tauro na jugu države zasegla več kot 435 kilogramov kokaina, katerega vrednost na črnem trgu naj bi znašala več kot 70 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Droga, ki so jo odkrili v največjem pretovornem pristanišču v Italiji, je bila skrita v tovoru med približno 1000 vrečkami arašidov, ki so prispele iz Latinske Amerike in naj bi bile namenjene v vzhodno Evropo.

Policija je drogo v tovoru odkrila s pomočjo psov, zaseg takšne količine droge pa je označila kot hud udarec za prihodke kriminalne organizacije, ki stoji za pošiljko.

V pristanišču Gioia Tauro odkrili za 70 milijonov evrov droge
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

V pristanišču Gioia Tauro je policija v letošnjem letu zasegla več kot 5 ton drog v skupni vrednosti približno 650 milijonov evrov, poročilo policije povzema AFP.

calabria droge kokain gioia tauro

Zasneženi deli Hrvaške, na cestah pa kaos

