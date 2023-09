Policijski radar ujel nenavaden prizor: pes za volanom avtomobila

"Gospod pes, prehitro ste vozili v vasi, vaše vozniško dovoljenje, prosim. - Nimam ga. - Potem boste plačali, imate kaj denarja? - Nimam ... Kaj pa imate? - Bolhe!" so policisti šaljivo zapisali ob fotografiji, ki so jo objavili na Facebooku.

A v resnici je bila zadeva vse prej kot smešna. Neodgovorni 31-letnik je imel policistom precej za pojasniti. Ne samo, zakaj je vozil prehitro, pač pa tudi, zakaj je za volanom sedel njegov pes.

Lastnik avtomobila je vztrajal, da mu je njegov ljubljenček nenadoma skočil v naročje. Toda policisti mu niso verjeli, saj – po posnetkih sodeč – v avtomobilu ni prišlo do nenadnega premika.

Policisti so sporočili, da so voznika oglobili, niso pa pojasnili, ali je kazen dobil zaradi prehitre vožnje ali tudi zato, ker hišnega ljubljenčka ni zavaroval v premikajočem se vozilu. Ob tem so pozvali voznike, naj med vožnjo zavarujejo svoje hišne ljubljenčke. Že manjša žival namreč lahko med vožnjo ogrozi vaše življenje in zdravje, opozarjajo.