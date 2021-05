Policist, ki je povzročil smrt Georgea Floyda, zahteva ponovno sojenje

Nekdanji policist Derek Chauvin, ki ga je porota spoznala za krivega umora Georgea Floyda, zahteva ponovno sojenje. Kot trdi njegov odvetnik, je sojenje potekalo v znamenju številnih napak s strani tožilstva in sodišča, zaradi velike medijske pozornosti pa naj bi bil Chauvin prikrajšan za pravično sojenje.

Ameriški mediji poročajo, da je bila poteza odvetniške ekipe Dereka Chauvina povsem pričakovana. Pravni strokovnjaki so za New York Times ocenili, da je malo verjetno, da bi odločitev porote razveljavili. Odvetnik Chauvina je zahtevo za ponovno sojenje vložil v torek, v njej pa trdi, da je bila njegova stranka prikrajšana za pravično sojenje. Sodniku, tožilstvu in poroti očita več kršitev, hkrati pa dodaja, da je bilo sojenje povsem pristransko zaradi velike medijske pozornosti, ki ga je bilo deležno. Odvetniki so zahtevo vložili po tem, ko so privrženci opozorili na porotnika Brandona Mitchella, ki naj bi bil zaradi udeležbe na shodu proti rasizmu pristranski. Mitchella so fotografirali na 57. obletnici pohoda na Washington, kjer je nosil majico z napisom "Spravite kolena z mojega vratu".

Derek Chauvin z odvetnikom

Porotnike so sicer pred začetkom sojenja vprašali, ali so sodelovali v protestih proti policijski brutalnosti, Mitchell je takrat odgovoril, da ne. Kot je pojasnil za Minneapolis Star Tribune, se je dogodka v Washingtonu udeležil v spomin na gibanje za državljanske pravice in ga ni videl kot protest proti policijski brutalnosti.

Po smrti Georgea Floyda so po vsej državi izbruhnili množični protesti.

Chauvina je pred tedni 12-članska porota soglasno spoznala za krivega umora Georgea Floyda. Mimoidoči so posneli Chauvina, ki je neoboroženega Floyda potisnil na tla in več kot devet minut klečal na njegovem vratu, dokler ni umrl. Gre za eno redkih sodb, v kateri je bil policist tudi dejansko obsojen za svoja dejanja. 45-letniku grozi do 40 let zapora, kazen pa mu bo izrečena prihodnji mesec.