Policist, ki je ustrelil 21-letnico, večkrat spremenil svojo izjavo

Nato so ugotovili, da je žensko ubil strel iz policijske pištole, ob čemer naj bi 27-letnik sprva trdil, da je umrla storila samomor. A pozneje je policist svoje pričevanje domnevno (večkrat) spremenil, na koncu pa priznal, da je na sprožilec pritisnil sam, neuradno pišejo hrvaški mediji.

Hrvaška policija je danes, dober dan po incidentu v Osijeku, kjer je pod streli policijske pištole umrla 21-letna ženska, javnosti podala več informacij o dogodku. O strelih je bila policijska postaja Osijek obveščena nekaj po 22. uri zvečer. Ob prihodu na kraj incidenta pa so policisti ugotovili, da v stanovanju ob 21-letnem mrtvem dekletu stoji njihov 27-letni sodelavec. Z umrlo sta bila v ljubezenskem razmerju.

Službeno pištolo je policist dobil pred mesecem in pol, je tudi dejal kriminalist.

"Policija je nato po kriminalistični preiskavi ugotovila, da jo je usmrtil po naključju, zaradi malomarnega ravnanja z orožjem," je nato v izjavi za javnost povedal vodja oddelka kriminalistične policije Krunoslav Patača. Dodal je, da ugibanj glede spremenjene izjave ne more komentirati, a da je primer izredno kompleksen – že zato, ker je osumljeni član tamkajšnje policijske uprave.

V službi policije je bil sicer manj kot leto dni, od lanskega oktobra. Službeno pištolo je dobil pred mesecem in pol. Sedaj so mu odredili preiskovalni pripor, čeprav naj dejanje ne bi kazalo na kaznivega, zatrjuje kriminalist. "Pripor so na tožilstvu zahtevali zaradi posebno težkih okoliščin," je utemeljil Patača.