Policist med delovnim časom zavil v bordel, nato pa 'podvigu' še nazdravil z alkoholom

Policist je namreč prepričan, da njegovo sporno početje v službenem času ne more biti razlog za izredno odpoved, piše krone.at. O primeru bo zdaj odločalo upravno sodišče.

Korenine primera sicer segajo že v leto 2017, a je začel javnost zanimati šele zdaj, ko se je znašel na mizi sodnikov. Kot poročajo avstrijski mediji, naj bi policist 8. julija leta 2017 med službenim časom patruljiral s kolegom, z njima pa je bila še pripravnica, ki se je uvajala v delo.

Za prav dober zgled policista nista poskrbela, pišejo avstrijski mediji, saj sta najprej šla po nakupih in kupila jetrni sir, nato sta si privoščila par brizgancev, na koncu pa zavila še v bordel.

Tam naj bi policist, ki je zdaj v največjih težavah, kar v lokalu pustil nezavarovano službeno orožje in se z izbrano damo umaknil v separe. Orožje naj bi nato pospravila prisebna pripravnica, medtem ko je drugi policist šefovo početje ocenil kot"odlično".

Policist naj bi za pol ure zabave z damo odštel 170 evrov, "podvigu" pa nazdravil s šestimi pivi.

Stanje policista so kasneje preverili z alkotestom, ki je pokazal preveč alkohola v izdihanem zraku, na dan pa so prišle tudi druge podrobnosti njegovega početja v službenem času. Sledil je disciplinski postopek, kjer je bila najprej na mizi denarna kazen, nato pa izredna odpoved – še posebej, potem ko je prišlo na dan, da naj to ne bi bil njegov prvi "spodrsljaj" v službenem času.