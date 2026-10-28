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Policist pred izraelskim veleposlaništvom v Beogradu ubil napadalca

Beograd, 28. 10. 2026 07.52 pred 54 minutami 1 min branja 9

Avtor:
STA N.L.
Po napadu pred veleposlaništvom Izraela v Beogradu

Mladoletna oseba je ponoči z nožema napadla policista, ki je varoval veleposlaništvo Izraela v Beogradu, je sporočil srbski notranji minister Ivica Dačić. Policist je napadalca ubil, sam pa je utrpel lažje poškodbe. Dačić je incident označil za teroristični napad in dvignil stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo raven.

"Mladoletnik, čigar identiteta še ni potrjena, vendar obstaja utemeljen sum, da prihaja iz Šabca, je stekel proti pripadniku žandarmerije, vzklikal 'Alahu Akbar' in ga napadel z dvema nožema," je sporočil Dačić. Policist je napadalca ubil, pri čemer pa je utrpel lažjo poškodbo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Glede na to, da se je ta teroristični napad zgodil na našem ozemlju, sem kot minister za notranje zadeve (...) dvignil stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo možno raven," je dejal minister in pojasnil, da to pomeni okrepljen nadzor in večjo prisotnost policije na določenih lokacijah. Dodal je še, da naj bi bil napadalec privrženec Islamske države.

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Beograd teroristični napad Izrael

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kala 09
28. 10. 2026 08.50
Sedaj se bo pa začela nova nadeljevanka v študenjski Srbiji.
Odgovori
+1
1 0
IKOSS
28. 10. 2026 08.50
Nazoren dokaz zakaj je sposobnost ičinkovite samoobrabe pomembna. V kolikor bi se napadalec zaradi kakršnegakoli razloga spravil na naključne mimoidoče, kakšen bi bil rezultat?
Odgovori
0 0
JackRussell
28. 10. 2026 08.50
Dokler se ne menja oblast v Izraelu in ne stopijo korak nazaj, se bo to dogajalo.
Odgovori
+1
1 0
DEBELA OLIVA
28. 10. 2026 08.47
Kakšen mlad premlad fant ki so mu levičarji oprali možgane.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
28. 10. 2026 08.47
Obupani in zelo zelo neumni srbijanski policist, da gre varovati takšne izraelske škodljivce na lastni zemlji? Evo mu še mali suvenirček, da se bo zamislil, kaj je počel?
Odgovori
-2
0 2
kita 1111
28. 10. 2026 08.34
Mlad in neumen , rezultat je viden
Odgovori
+4
4 0
300 let do specialista
28. 10. 2026 08.34
In to je "novičica" za 5. stran??? Ja dragi moji, če bi bog ne daj bilo obratno in bi "multikulti s 703 stranmi človekovih pravic" bil žrtev, bi brali 3 tedne.
Odgovori
+6
7 1
kdoto
28. 10. 2026 08.29
Slava napadalcu!
Odgovori
-7
0 7
Lux_43
28. 10. 2026 08.29
Black Cube dela !
Odgovori
-4
1 5
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