Policist pred izraelskim veleposlaništvom v Beogradu ubil napadalca

"Mladoletnik, čigar identiteta še ni potrjena, vendar obstaja utemeljen sum, da prihaja iz Šabca, je stekel proti pripadniku žandarmerije, vzklikal 'Alahu Akbar' in ga napadel z dvema nožema," je sporočil Dačić. Policist je napadalca ubil, pri čemer pa je utrpel lažjo poškodbo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Glede na to, da se je ta teroristični napad zgodil na našem ozemlju, sem kot minister za notranje zadeve (...) dvignil stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo možno raven," je dejal minister in pojasnil, da to pomeni okrepljen nadzor in večjo prisotnost policije na določenih lokacijah. Dodal je še, da naj bi bil napadalec privrženec Islamske države.