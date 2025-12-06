Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Policist s poršejem na prehodu za pešce zbil 31-letnico

Sarajevo, 06. 12. 2025 13.31 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.H.
Komentarji
9

Javnost v BiH razburja prometna nesreča, ki se je zgodila na prehodu za pešce v Sarajevu. Voznik poršeja je zbil 31-letno žensko, ki je pri tem utrpela hude poškodbe. Izkazalo pa se je, da je voznik sicer policist, ki je bil v preteklosti že suspendiran zaradi napada.

Nesreča se je zgodila v petek popoldne v bližini sarajevske urgence, ko je ženska prečkala prehod za pešce, vanjo pa je trčil avtomobil znamke Porche Cayenne. 31-letnica je v nesreči utrpela hude telesne poškodbe v predelu vratu in hrbtenice in je v kritičnem stanju. 

Portal Klix.ba poroča, da je bil za volanom poršeja 40-letni policist Policijske uprave kantona Sarajevo.

O primeru so obvestili dežurnega tožilca. Vendar Klix.ba poroča, da naj bi ga sprva obvestili le, da gre najverjetneje za lažje telesne poškodbe, a se je pozneje izkazalo drugače. Portal Klix.ba poroča tudi, da na kantonalnem tožilstvu preverjajo, ali je kdo v verigi odgovornosti med policijo in tožilstvom poskušal prikriti določene informacije. 

Policist je sicer v javnosti znan tudi kot solastnik lokalov v Sarajevu, v svoji policijski karieri pa ima zabeležen tudi suspenz zaradi napada. 

policist prehod za pešce porše sarajevo bih
Naslednji članek

Robotski psi z obrazi Muska, Bezosa, Picassa: 'Nismo pripravljeni na prihodnost'

Naslednji članek

Poškodovana vitrina s kronskimi dragulji, zaprli Londonski Tower

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
06. 12. 2025 14.52
ma pa dobro plačo,če se voz s poršam.al je še kakšna druga dejavnost u igri
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
06. 12. 2025 14.44
-1
Danes ste pa vse novice pobrali iz juge.
ODGOVORI
0 1
daedryk
06. 12. 2025 14.38
+3
A ne bi bilo smešno, če bi genetske raziskave pokazale, da je večina Bosancev in tudi Albancev ilirskega izvora in tako niso niti Slovani niti Albanci pravzaprav ampak kr neki.
ODGOVORI
3 0
Željko Ražnatović- Arkan
06. 12. 2025 14.43
+1
sladoledarji so bili še vćeraj poturice, danes pa se imajo skupaj z bošnjaki za ilire 😁. svašta pipka rodi
ODGOVORI
1 0
Smrt fašizmu svoboda narodu
06. 12. 2025 14.36
+2
Pošteno zaslužil denar
ODGOVORI
2 0
Ice_Cat
06. 12. 2025 14.34
+6
Piši kao što govoriš....a ne. 👉porše🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 0
Željko Ražnatović- Arkan
06. 12. 2025 14.38
+0
razumemo se, naši smo
ODGOVORI
1 1
Nace Štremljasti
06. 12. 2025 14.24
+8
kavboji iz sarajeva,ne mire biti drugače,tudi miran rudan je z vrati,ko je odpiral avto smrtno poškodoval kolesarko,pa je potem vse tiho bilo
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385