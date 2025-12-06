Policist s poršejem na prehodu za pešce zbil 31-letnico

Nesreča se je zgodila v petek popoldne v bližini sarajevske urgence, ko je ženska prečkala prehod za pešce, vanjo pa je trčil avtomobil znamke Porche Cayenne. 31-letnica je v nesreči utrpela hude telesne poškodbe v predelu vratu in hrbtenice in je v kritičnem stanju.

Portal Klix.ba poroča, da je bil za volanom poršeja 40-letni policist Policijske uprave kantona Sarajevo.

O primeru so obvestili dežurnega tožilca. Vendar Klix.ba poroča, da naj bi ga sprva obvestili le, da gre najverjetneje za lažje telesne poškodbe, a se je pozneje izkazalo drugače. Portal Klix.ba poroča tudi, da na kantonalnem tožilstvu preverjajo, ali je kdo v verigi odgovornosti med policijo in tožilstvom poskušal prikriti določene informacije.

Policist je sicer v javnosti znan tudi kot solastnik lokalov v Sarajevu, v svoji policijski karieri pa ima zabeležen tudi suspenz zaradi napada.