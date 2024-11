Z glavo ob asfalt: zaradi policista 70-letnik utrpel možgansko krvavitev

70-letni voznik Lich Vu se medtem zdravi v bolnišnici. Kot je za USA Today povedal predsednik vietnamske skupnosti v Oklahomi Thuan Nguyen , je Vu utrpel možgansko krvavitev in je prestal operacijo. Trenutno je v stabilnem stanju, a občasno izgublja zavest. Po besedah njegove družine se ob poškodbi sicer bori tudi s kostnim rakom.

Policija v Oklahoma City je po incidentu, ki se je zgodil konec oktobra, v tem tednu objavila še posnetke telesne kamere policista. Pojasnili so, da so nemudoma sprožili notranjo preiskavo, vpleteni policist Joseph Gibson pa je na dopustu.

Incident se je zgodil po prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena Vu in še ena voznica. Slednja je trčila v vozilo 70-letnika. Gibson, ki je obravnaval nesrečo, je Vuju izdal kazen zaradi nepravilnega polkrožnega obračanja in od njega zahteval podpis na izdani globi. Vu je izstopil iz vozila in Gibsonu skušal pojasniti, kako se je nesreča zgodila. Kazni ni želel podpisati.

Gibson je Vuja opozoril, da ga bo aretiral, če ne bo podpisal. "Pripravljen sem iti v zapor," mu je odvrnil voznik. Policist mu je nato pojasnil, da mu bo zasegel vozilo. Sledilo je prerekanje in 70-letnik je policistu zabičal, naj utihne. Gibson je nato Vuja zgrabil za roko in ga s silo vrgel na tla. Žena voznika je nato policista prosila, naj pokliče rešilca, saj je 70-letnik negibno obležal na tleh z vidnimi poškodbami na obrazu.