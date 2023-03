Policist iz preprodajalčevega stanovanja vzel denar in ga dal njegovi mami

Potem ko so preprodajalca 9. aprila 2021 prijeli s tremi zavitki spida, so policisti preiskali stanovanje, v katerem je živel kot najemnik, in našli 78 gramov marihuane, 635 tablet ekstazija in več kot kilogram spida, poroča Index.hr .

Zoper policista je po preiskavi Urada za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) vložena obtožnica zaradi zlorabe položaja in pooblastil, njegova obramba pa je zahtevala objavo zapisnikov o zaslišanju več policistov in uradnih zaznamkov o postopanju policistov, poroča Slobodna Dalmacija .

Policist se je sam odpravil v stanovanje in vzel denar

Medtem ko je čakal na odločitev preiskovalnega sodnika o odreditvi preiskovalnega pripora, je preprodajalec svojemu odvetniku na hodniku povedal, da je v stanovanju ostal denar in da ga bo potreboval. To so slišali policisti, ki so ga varovali, in informacijo takoj sporočili kolegom, ki so bili prisotni pri prvi preiskavi stanovanja, ko so našli le mamila.

Dva policista sta se tako odpravila v stanovanje, tam pa jima je lastnica stanovanja povedala, da je eden od njunih sodelavcev že prišel. Policist jo je poklical na mobilni telefon, ji povedal, da preiskave še niso končali, in jo prosil, naj odpre stanovanje.

Izkazalo se je, da je policist v stanovanje prišel pred kolegi in odnesel denar, ki je bil skrit pod pregrinjalom kavča v dnevni sobi. O tem ni nikogar obvestil, ženski, ki ga je spustila v stanovanje, pa ni izročil potrdila o zasegu predmetov. Pozneje se je izkazalo, da je denar nesel mami aretiranega preprodajalca.

Obramba: Dokazi so nezakoniti

Obtožni senat splitskega sodišča je sprva zavrnil zahteve obrambe, po pritožbi pa je višje kazensko sodišče spremenilo odločitev in vse dokaze označilo za nezakonite. Višje sodišče je takrat navedlo, da so bili glavni dokazi – podatki o skritem denarju, iz katerih izhajajo vsi ostali dokazi – pridobljeni s poslušanjem pogovora med odvetnikom in aretiranim, kar pomeni, da so bili pridobljeni s kršitvijo ustave, zakona in pravice do obrambe, ki jo zagotavlja mednarodno pravo, še piše Slobodna Dalmacija.