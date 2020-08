Policist večkrat ustrelil temnopoltega moškega pred očmi njegovih sinov

V ZDA je spet krvavo. Ameriški policisti se očitno niso veliko naučili iz primera Georgea Floyda, saj se nasilje nad temnopoltimi nadaljuje, pravi odvetnik Floydove družine. Tokrat je postal žrtev 29-letni Jacob Blake, ki ga je policist v hrbet ustrelil več kot petkrat, in to pred očmi njegovih treh sinov.

V mestu Kenosha, v ameriški zvezni državi Wisconsin, se je policija odzvala na prijavo nasilja v družini, nato pa sredi belega dne streljala na temnopoltega moškega, ki so ga v kritičnem stanju s helikopterjem nato odpeljali v bolnišnico v Milwaukee. Po poročanju medijev so moškega identificirali kot 29-letnega Jacoba Blakea, na družbenih medijih pa se je pojavil posnetek, na katerem je opaziti, kako Blake odhaja in želi vstopiti v avtomobil. Policist gre za njim, ga z eno roko povleče za majico, v drugi pa drži orožje. Nato iz neposredne bližine večkrat ustreli moškega v hrbet. Posnetek je na Twitterju objavil Benjamin Crump, odvetnik, ki zastopa družino Georgea Floyda, temnopoltega moškega, ki ga je policist zadušil. Benjamin je zapisal, da naj bi Blake prekinil spor med dvema ženskama, nato pa želel oditi. V času streljanja so bili v avtomobilu trije Blakovi sinovi, ki so videli, kako policist strelja na njihovega očeta. Dogodek se je zgodil v nedeljo okoli 17. ure po lokalnem času. Na kraju pa se je hitro zbralo več deset prebivalcev, ki so zahtevali odgovore. Protestniki so odšli tudi do policijske postaje, vzklikali "ni pravice, ni miru", policija pa jih je morala pregnati s solzivcem.

Nedolgo zatem so protesti postali tudi nasilni. Do polnoči se je na shodu zbralo več sto prebivalcev, ki so odšli pred sodišče in zažigali vse, kar jim je prišlo na pot.

