Policist z gliserjem ubil sedemletno deklico, ki se je v morju kopala z očetom

Sedemletna deklica Jonada Avdia, britanska državljanka, se je kopala na plaži Potam, ko jo je v torek okoli 14. ure zadel gliser. Policija je aretirala glavnega osumljenca, policista Arjana Taseja, ki v času nesreče ni bil na dolžnosti.

"S hčerko sva se kopala blizu obale in videl sem bel čoln z dvema osebama na krovu," je za lokalne medije povedal oče deklice Bledar Avdia. Pojasnil je, da se je gliser za kratek čas ustavil na obali, kjer je izstopila ženska, nato pa se je nanj vkrcalo več žensk in otrok. Plovilo je nato odplulo v smeri Avdia in njegove hčerke.

"Prišel je z veliko hitrostjo in naju ločil. Potopil sem se pod vodo in videl, da je plovilo z delom motorja zadelo mojo hčer in jo porezalo po telesu."

Stric deklice je na Facebooku delil njeno fotografijo. "Prijatelji, z globoko žalostjo vas obveščamo o smrti naše nečakinje Jonade Avdia, stare sedem let, ki je umrla v tragični nesreči," je zapisal.