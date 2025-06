Policist nameril v novinarko in jo ustrelil z gumijastim nabojem

Dopisnica televizije Nine News Lauren Tomasi je v živo poročala s prizorišča spopadov med policijo in protestniki v Los Angelesu. "Po več urah se je situacija hitro poslabšala, prišli so policisti na konjih, z gumijastimi naboji streljajo na protestnike in jih preganjajo v središču Los Angelesa."

Nato pa je, kot je razvidno iz posnetka, eden od policistov nameril vanjo in jo ustrelil v nogo.