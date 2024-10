Policist zasegli vrečo, polno drog, z napisom: 'To ni vreča, polna drog'

Sta morda mislila, da bodo policisti verjeli napisu na sumljivi vrečki? V ameriški zvezni državi Oregon je namreč policija po pregledu avtomobila odkrila paket, ki je sporočal: "To vsekakor ni vreča, polna drog." V njem pa fentanil, metamfetamin, gotovina in nabita pištola. Policisti so voznika in njegovo sopotnico aretirali.