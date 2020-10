Policista, ki je klečal na vratu Georgea Floyda, izpustili na prostost

Temnopolti George Floyd je umrl 25. maja, potem ko ga je Chauvin pred pričami, ki so vse snemale, dušil s pritiskanjem kolena na vrat, ko je bil ta nemočen na tleh in je opozarjal, da ne more dihati. Prepisi posnetkov telesnih kamer policistov so razkrili, da je Floyd več kot dvajsetkrat ponovil, da ne more dihati, eden od policistov pa mu je dejal, naj neha vpiti. Floydove zadnje besede so bile: " Ubila me bosta. Ubila me bosta. Ne morem dihati".

Mrliški oglednik je potrdil, da Floyd umrl zaradi odpovedi srca in pljuč oziroma zadušitve. Njegova smrt je sprožila proteste proti policijskemu nasilju v ZDA in Evropi, Chauvin in še trije policisti pa so dan po njegovi smrti izgubili službo.

Chauvin se sooča z obtožbami umora druge in tretje stopnje, grozi mu do 40 let zapora. Thomas Lane, J. KuenginTou Thao pa so obtoženi sodelovanja in pomoči pri umoru. Vsi trije so že plačali varščino v višini 750.000 dolarjev (637.000 evrov) in na sojenje čakajo na prostosti.