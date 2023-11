Policista, ki je klečal na vratu Georgea Floyda, v zaporu zabodli

Dereka Chauvina, nekdanjega policista iz Minneapolisa, ki je bil obsojen za smrt temnopoltega Georgea Floyda, je v zaporu v Arizoni zabodel drug zapornik. Samo hitri reakciji zaposlenih se lahko zahvali, da bo preživel.

Neimenovani vir je za agencijo AP povedal, da je 47-letnega Dereka Chauvina resno poškodoval drug zapornik. Tudi New York Times, ki se sklicuje na dva dobro obveščena vira, poroča, da je bil Chauvin napaden. Chauvin prestaja kazen zaradi smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki je leta 2020 sprožila množične proteste proti policijski brutalnosti in rasizmu.

icon-expand Derek Chauvin je Floydu ob poskusu aretacije zaradi uporabe ponarejenega bankovca za 20 dolarjev klečal na vratu več kot devet minut, dokler ta zaradi zadušitve ni umrl. FOTO: AP

Urad za zapore je v izjavi za javnost potrdil, da je bil v zveznem zaporu v mestu Tucson v petek ob 12.30 po lokalnem času zaboden zapornik. Kot so pojasnili, so zaposleni rešili njegovo življenje s hitrim ukrepanjem in zapornika odpeljali v bolnišnico. Njegovega imena niso navedli. V incidentu naj ne bi bil poškodovan nihče drug. Napad se je zgodil le nekaj dni po tem, ko je vrhovno sodišče zavrnilo njegovo pritožbo, češ da ni bil deležen poštenega sojenja za umor Floyda. Ta je umrl leta 2020, potem ko je Chauvin klečal na njegovem vratu več kot devet minut.

icon-expand Po smrti Georgea Floyda so po vsej državi izbruhnili množični protesti. FOTO: AP

Spomnimo 25. maja 2020 je 46-letni George Floyd vstopil v trgovino, kjer naj bi z domnevno ponarejenim bankovcem za 20 dolarjev kupil škatlico cigaret. Blagajničar je poklical policijo in že nekaj minut kasneje so pred trgovino prispeli policisti, Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng in Tou Thao. Nasilne aretacije Floyd ni preživel. Chauvin mu je kar devet minut klečal na vratu, kljub temu da je Floyd ponavljal besede "ne morem dihati" – po posnetkih telesnih kamer policistov sodeč, vsaj 20-krat.

Posnetek ponesrečene aretacije je obkrožil svet in v ZDA so izbruhnili hudi nemiri proti policijskemu nasilju, ki so prerasli v proteste proti simbolom rasizma v ZDA. Chauvin je bil na državnem sodišču Minnesote obsojen na 22 let in pol zapora. Zveznim tožilcem je priznal krivdo za kršenje državljanskih pravic in dobil še dodatnih 21 let zapora.