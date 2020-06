Policista, ki sta potisnila 75-letnika, obtožena, grozi jima sedem let zapora

39-letni Aaron Torgalski in 32-letni Robert McCabe, ameriška policista, ki sta v mestu Buffalo v zvezni državi New York porinila starejšega občana, da je padel na tla in se hudo poškodoval, sta obtožena kaznivega dejanja povzročitve hude poškodbe. Oba sta krivdo zanikala, izpustili so ju brez varščine, grozi pa jima sedem let zaporne kazni.

K policistoma, ki sta v četrtek Buffalu skrbela, da prebivalci upoštevajo policijsko uro, je pristopil 75-letni Martin Gugino, ki jima je (kot je razvidno iz posnetka) hotel vrniti čelado, nakar sta ga odrinila nazaj, da je padel in z glavo udaril v beton. Okrvavljen je obležal na tleh, pozneje sta mu pomagala zdravstvena delavca in odpeljali so ga v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je resno, a stabilno, danes poročajo ameriški mediji. Njegova nečakinja Megan Toufexis je za CNN povedala, da se je njen stric udeležil mirnih protestov, v preteklosti pa se je že večkrat zavzemal za človekove pravice.

Posnetek prizora je še dodatno razburil ameriško javnost, ki že 12 dni na ulicah protestira zaradi nasilne smrti Georgea Floyda in večdesetletnega policijskega nasilja proti deprivilegiranemu, pogosto temnopoltemu prebivalstvu. Ko je posnetek prišel v javnost, so 39-letnega Aarona Torgalskega in 32-letnega Roberta McCabea suspendirali, tožilstvo pa je zdaj proti njima vložilo obtožnico za kaznivo dejanje povzročitve hude poškodbe. Oba sta krivdo zanikala, izpustili so ju brez varščine, grozi pa jima sedem let zaporne kazni.

icon-expand Robert McCabe (levo) in Aaron Torgalski krivdo zanikata. FOTO: AP

Cel policijski oddelek podal odpoved Na sankcioniranje kolegov so se sicer že odzvali v posebni enoti newyorške policije za hitro posredovanje. Prav vseh 57 je namreč sporočilo, da odstopajo iz enote, saj da si policista, ki sta "le opravljala svoje delo", odpovedi nista zaslužila. Tudi predsednik policijskega sindikata John Evans je za časopis Buffalo Newspovedal, da menijo, da sta policista preprosto sledila navodilom svojih nadrejenih, da izpraznita območje. "Navodilo se ni glasilo, naj odstranijo moške, stare 50 let ali od 15 do 40. Preprosto sta opravljala svoje delo. Ne vem, koliko kontakta z njim sta sploh imela. Po moji oceni ga je zaneslo in padel je vznak," je dejal.