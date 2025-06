Policista sredi dneva kar ob cesti 'potešila strasti', sledil suspenz

Oblasti na Cipru so odredile kazensko in disciplinsko preiskavo policista in policistke, ki sta obtožena zanemarjanja svojih dolžnosti in izvedbe "nečednega dejanja v javnosti". Prebivalec Larnace ju je namreč posnel, kako sta imela v patruljnjem vozilu spolni odnos, posnetek, ki ga je objavil na spletu, pa je kmalu postal viralen. "Takšna dejanja in obnašanja so nesprejemljiva, saj žalijo delo več tisoč naših članov," so sporočili s policije.