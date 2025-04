Policista ubili pred vhodom v stanovanje

Umor se je zgodil okoli 23. ure pred vhodom v stanovanjski blok na ulici Idriz Seferi v Kačaniku, kraju na jugovzhodu Kosova. Kosovska policija je sporočila, da je bil ustreljeni pripadnik policije.

Na kraj so takoj prispele policijske enote in ekipa nujne medicinske pomoči. "Pripadnik policije je umrl, kar so potrdili v zdravstvenem centru," so zapisali v policiji.

Tiskovni predstavnik lokalne policije je dejal, da podrobnosti dogodka še preiskujejo. Za zdaj ni informacij o storilcu, niti o motivih za umor.