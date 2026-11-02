Policista zajeli plameni: poskus umora z 'dovršeno zažigalno napravo'?

V Franciji so se tudi ta konec tedna nadaljevali množični protesti zaradi visokih življenjskih stroškov in nezadovoljstva z javnimi storitvami. V soboto so oblasti pridržale več kot 770 ljudi. Francoske oblasti preiskujejo napad na policiste med sobotnimi protesti v Parizu, kjer so izgredniki proti policijskim enotam metali zažigalne steklenice. Posebno pozornost je vzbudila fotografija policista v zaščitni opremi, ki mu je med spopadi zagorela noga. Policist je utrpel opekline gležnja in lažje poškodbe roke. Za francoski časnik Le Figaro je povedal, da so napadalci uporabili posebej izdelano zažigalno sredstvo, katerega učinek je bil po njegovih besedah precej močnejši od običajne molotovke. Francoski notranji minister Laurent Nunez je napad ostro obsodil. "Ko nekdo proti policijski enoti vrže molotovko, temu pravim poskus umora," je dejal in dodal, da si policija prizadeva identificirati in prijeti odgovorne.

Izgredi na protestih v Franciji FOTO: AP

'Pred nami je bilo več sto sovražno razpoloženih in dobro opremljenih ljudi'

Poškodovani policist je pripadnik francoske nacionalne žandarmerije, ki je organizacijsko del oboroženih sil, pri zagotavljanju javnega reda pa deluje pod pristojnostjo notranjega ministrstva. Za Le Figaro je opisal, kako se je njegova enota med protesti nenadoma znašla pred množico nasilnih posameznikov. "Nenadoma smo se znašli pred več sto sovražno razpoloženimi in dobro opremljenimi nasprotniki," je povedal. Po njegovih besedah ni šlo za običajne protestnike, temveč za ljudi, ki so se na spopad s policijo pripravili. "Njihov namen je poškodovati tiste, ki predstavljajo državo," je dejal. V spopadih je bilo po njegovih navedbah poškodovanih še 14 policistov, nekateri lažje, drugi huje. Več jih je bilo zadetih s tlakovci, ki so jih proti njim metali izgredniki. Enota bi morala imeti prost konec tedna, vendar so jo zaradi zaostrenih varnostnih razmer nujno vpoklicali na delo.

Izgredi na protestih v Franciji FOTO: AP

Več sto tisoč protestnikov, več kot 770 pridržanih

Sobotni protesti so bili nadaljevanje vala demonstracij, ki je Francijo zajel konec septembra. Gibanje, v katerem imajo pomembno vlogo mladi, zahteva ukrepe proti visokim življenjskim stroškom in izboljšanje javnih storitev, zlasti šolstva. Na ulicah francoskih mest se je v soboto zbralo več sto tisoč ljudi. Večina protestov je potekala mirno, ponekod pa je prišlo do nasilnih spopadov s policijo. Po predhodnih izgredih in plenjenju trgovin so oblasti konec tedna po državi razporedile več tisoč policistov. V nekaterih mestih so ti proti protestnikom uporabili solzivec. Organizatorji protestov iz gibanja rumenih jopičev medtem opozarjajo, da je bilo med nedavnimi demonstracijami po državi huje poškodovanih več deset protestnikov. Številne poškodbe naj bi bile posledica uporabe policijskih granat. Francija je v začetku oktobra po incidentu med študentskimi protesti, v katerem je 15-letniku eksplozija odtrgala roko, začasno ustavila uporabo ene vrste šok granat. Kljub temu je francoski časnik Le Monde poročal, da je policija na poznejših protestih še naprej uporabljala drug model tovrstnih granat.

Protesti mladih v Nemčiji FOTO: AP

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