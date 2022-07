Policiste je skoraj kap, iz tuk-tuka prilezlo kar 27 potnikov

Prometni incident se je zgodil v Fatehpurju v Uttar Pradešu, ki velja za najbolj poseljeno indijsko zvezno državo. Motorizirana rikša, znana tudi kot tuk-tuk, je prekoračila omejitev hitrosti, zato so jo policisti skušali ustaviti, vendar je voznik še pospešil.

Pognali so se za njim in rumenozeleni trikolesnik nazadnje le uspeli ustaviti. "Bili so šokirani, ko so ugotovili, da prevaža več kot dva ducata potnikov," je za Times of India zmajal z glavo predstavil fatehpurske policije Raješ Kumar.