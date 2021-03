Policisti mučili dva moška, ker sta jih opozorila, da ne nosijo mask

Policisti so bili 1. septembra lani na svoji redni patrulji v enem od okrožij Bukarešte, ko sta jih dva moška glasno opomnila, da ne nosijo mask na javnem mestu, kot je to sicer odrejal takrat veljavni odlok.

Enega od oškodovancev so policisti prijeli ter ga odpeljali na obrobje mesta. "Pretepli so me s palico, me udarjali po nogi," je moški, ki naj bi ga po besedah tožilstva tako mučili približno 30 minut, povedal romunskim medijem. Naposled so ga pretepenega pustili kar sredi polja. Kot je še dejal, so mu med tepežem večkrat dejali, naj drugič raje drži jezik za zobmi, če noče težav s policijo.

Drugo osebo so medtem vklenili, jo poškropili s solzivcem in zaprli v policijsko vozilo, jo odpeljali ter nato izpustili v neki zakotni ulici na drugem koncu mesta.

Romunski notranji minister Lucian Bode je dejal, da je takšno ravnanje policije nedopustno. "Izvesti bo treba drastične ukrepe," je bil jasen Bode.