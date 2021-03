Policisti iz Atlante pred ognjem rešili za drevo privezanega psa

Policisti v Atlanti v ameriški zvezni državi Georgia so na svojem Facebookovem profilu objavili dramatičen posnetek reševanja psa, ki je bil privezan za drevo, medtem ko so le nekaj metrov stran od njega divjali plameni, ki so zajeli osebni avtomobil. Kot so policisti sporočili po uspešno opravljeni reševalni akciji, so na psa ponosni in mu za pogum dajejo oceno 12 od 10.

Policisti so bili na naslov na severozahodu Atlante zaradi požara na vozilu poklicani pretekli konec tedna. Ko so prišli na kraj dogodka, so jim sosedje povedali, da je z verigo na drevo nedaleč stran od gorečega avtomobila priklenjen pes. Iz posnetka, ki so ga objavili na Facebookovem profilu, je razvidno, kako se najprej eden od njih pogumno odpravi proti ognju po psa, kmalu pa se mu pridružijo še kolegi. Ko pridejo do živali, ji z umirjenim tonom prigovarjajo, da bo vse v redu in da ji bodo pomagali. Najprej poskušajo prerezati verigo, a se ne da, zato začnejo rezati ovratnico. Po nekaj minutah truda jim psa le uspe osvoboditi. Prestrašen pes najprej steče stran od neznancev, nato pa se vrne k njim in – tako kot pes pač zna – pokaže svojo hvaležnost. icon-expand Policisti so psa pohvalili, da je bil ves čas miren in pogumen. FOTO: AP video Policisti so zraven posnetka pripisali, da so zelo ponosni nanj, saj je bil ves čas reševalne akcije zelo miren in pogumen. "Damo mu oceno 12 od 10!"so ga pohvalili. icon-expand