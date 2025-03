Policisti iz zamrznjenega ribnika izvlekli prestrašenega konja

Nesreča se je zgodila na posesti domačinke Ali Ernest, ki je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da je prišla iz službe, pogledala skozi okno in opazila, da se njeni konji igrajo na poledenelem ribniku.

Eden od konjev, Sly, je padel skozi led in pristal v tako globoki vodi, da ni dosegel tal.

Ernestova je poklicala vse, na katere se je spomnila. Na pomoč so prihiteli trije policisti Kyle Clinton, Kris Camarro in Dom Martuscello, pa tudi ljudje iz bližnje bolnišnice.

Pomagali so si z vrvjo in konja vlekli, dokler ni bil sposoben sam vstati.

Policisti so sporočili, da so veseli, da so lahko pomagali. "To je bistvo skupnosti in to je tisto, česar si želimo. Zaščititi življenja someščanov, ne glede na to, ali imajo dve ali štiri noge," so zapisali.