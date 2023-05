Policisti končali z iskanjem Madeleine, izsledkov ne razkrivajo

Policisti, kriminalisti in potapljači so tri dni temeljito pregledovali območje portugalskega rezervata Arade. Policijski psi so jim pomagali s prevohavanjem okolice, potapljači pa so prečesali dno rezervoarja. Kot je bilo mogoče videti, je tridnevno iskanje spremljalo od 20 do 30 portugalskih, nemških in britanskih policistov. Z območja so odnesli tudi več vreč zemlje, a več glede preiskave še ni znanega. Portugalska policija je sporočila, da bo zbrano gradivo predala nemškim organom.

Kot je sicer neuradno izvedel Reuters, naj preiskava ne bi prinesla več informacij od sicer skrivnostnega izginotja triletne deklice. Madeleine McCann je pogrešana 16 let, njena družina pa zaradi pomanjkanja dokazov verjame, da je hčerka še živa.

Portugalski policisti so s preiskavo rezervata začeli zaradi prejema namiga, da bi se lahko na območju nahajalo truplo triletnice. Neuradno je preiskava povezana s fotografijami, ki so jih našli v skrivališču glavnega osumljenca Christiana B. Ta naj bi pogosto zahajal na območje, ki ga je imenoval "moj mali raj", od kraja izginotja pa je oddaljeno približno 50 kilometrov.

Akcijo so sicer omogočila tudi dodatna finančna sredstva z britanskega ministrstva za notranje zadeve v vrednosti 110.000 funtov (približno 125.500 evrov). Lansko leto je britanska vlada v iskanje deklice vložila 300.000 funtov (približno 345.000 evrov), od leta 2011 pa vsega skupaj nekaj manj kot 13,1 milijona funtov (približno 15 milijonov evrov).