Policisti na Maldivih aretirali turistko zaradi nošenja bikinija

Na otoku Maafushi na Maldivih se je zgodil incident, potem ko so policisti aretirali turistko, ki je nosila bikini. Na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, policisti skušajo aretirati turistko in jo zakriti z brisačo, ta pa se jim vztrajno upira. Maldivi so sicer muslimanska država s strogimi zakoni, tudi glede oblačenja.

Turistko z britanskim naglasom so aretirali v četrtek na poseljenemu otoku Maafushi na Maldivih v Indijskem oceanu. Posnetek aretacije turistke v kopalkah je hitro zaokrožil po spletu, tamkajšnja policija pa se je za ravnanje treh policistov javno opravičila. Kot je povedal vodja policijeMohamed Hameed so prijali prijavo od domačinov, da se po glavni cesti sprehaja turistka, ki je neprimerno oblečena. Po besedah očividcev naj bi bila tudi pod vplivom alkohola.

Policisti so ji skušali nadeti lisice in jo zakriti z brisačo, turistka pa se jim je pri tem vztrajno upirala in kričala: "Spolno me nadlegujete!" Odpeljali so jo na policijsko postajo, a so jo kasneje spustili na prostost brez kazni.

Maldivi so zaradi prelepih plaž izjemno priljubljeni med turisti, državo pa je sestavljena iz okoli 1200 otokov. Nekateri so v lasti hotelskih verig in so namenjeni izključno turistom, na preostalih pa živijo lokalni prebivalci ali pa so otoki neposeljeni. Lokalni mediji poročajo, da je nošenje pomankljivih oblačil (tudi bikinija) na otokih, kjer živijo domačini, strogo prepovedano. Nudizem in tako imenovano sončenje zgoraj brez pa je prepovedano na vseh otokih, tudi na turističnih.

Incident se je zgodil na otoku Maafushi. FOTO: Shutterstock