Na nekdanjem posestvu glavnega osumljenca v primeru male Maddie odkrili skrito klet

Preiskava nemške policije enega najodmevnejših primerov v Evropi, izginotja triletne Madeleine McCann, je polna skrivnosti. Podrobnosti, ki kapljajo v javnost, pa so vse bolj srhljive. Nemški policisti so po treh dneh prekopavanja vrta na posestvu blizu Hannovra, kjer je nekaj let živel glavni osumljenec v primeru male Maddie, naleteli na skrito klet. Policija o preiskavi ne daje nobenih izjav. Kamere pa so jih ujele, kako so z vrta odnesli več velikih, polnih modrih vreč.