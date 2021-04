Policisti prekinili zabavo pri Sinju, udeleženci nadnje s steklenicami

Hrvaški policisti so na kraj dogodka prišli po prijavi, da je pred hišo 20-letnika parkiranih okoli 100 avtomobilov. Ko so prekinili zabavo, se je skupina nezadovoljnih udeležencev fizično spravila nanje in vanje začela metati steklenice. Policist in 25-letno dekle sta bila pri tem poškodovana.

"En policist in 25-letnica, ki se je nahajala med udeleženci zabave, sta bila ranjena v predel glave in sta potrebovala zdravniško pomoč. Lažje poškodbe so jima oskrbeli v nujni medicinski pomoči v Sinju," so po poročanju Dnevnika.hrpovedali na splitsko-dalmatinski policijski upravi.

Policisti so morali na pomoč poklicati okrepitve, da so zadeve lahko obvladali.

"V zvezi z organizacijo druženja je bil izsleden 20-letni lastnik objekta, ki je bil prijet in pripeljan v uradne prostore policije, kriminalistična preiskava pa je še v teku," so še navedli na policiji.