Policisti rešili 5-letno Cecilio, ki jo je veter odnesel proti odprtemu morju

Petletno deklico Cecilio je veter skupaj z napihljivo blazino odnesel okoli 400 metrov od plaže Preston. Njen oče je zaplaval proti blazini in hčerko skušal rešiti, a so na koncu policisti reševali še njega, saj se je zaradi močnega vetra in toka utrudil in skoraj utonil.

V reševalni akciji je sodelovalo pet policistov, gasilci in rešilec. Deklico in očeta so uspešno rešili in pripeljali na obalo. Tamkajšnja policija je zgodbo objavila na družbenem omrežju Facebook, zraven pa priložila še nekaj fotografij. "Danes se je zgodba dobro končala. Deklica je imela veliko sreče. Priklenila se je na blazino in čakala, da smo jo rešili," so še zapisali policisti.