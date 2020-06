'Policisti so deklici vzeli očeta. Želim pravico zanj, ker je bil dober človek'

"Stala je ob vratih in dejala: 'Mama, nekaj se dogaja z mojo družino.' Vprašala sem jo, zakaj to govori, na kar mi je odgovorila, da je na televiziji slišala njegovo ime. Želela je izvedeti, kako je njen oče umrl. In vse, kar sem ji lahko rekla je, da ni mogel dihati," je novinarju CNN Omarju Jimenezu povedala Roxie Williams.

"Policisti so deklici vzeli očeta. Na koncu dneva bodo odšli domov k svojim družinam, on pa nikoli ne bo videl svoje hčerke odrasti in diplomirati. Če bo imela težave in bo potrebovala pomoč očeta, ga ne bo tam. Želim pravico zanj, ker je bil dober človek," je kasneje za javnost spregovorila Williamsova. Povedala je tudi, da se je Floyd v Minneapolisu zato, da bi finančno pomagal družini.