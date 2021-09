Policisti, soobtoženi kršitve državljanskih pravic Georgea Floyda, so se izrekli za nedolžne

Pred sodiščem so bili Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng in Tou Thao. Medtem ko je Chauvin maja lani dušil na tleh ležečega Floyda, so se trije kolegi ukvarjali z odrivanjem prič, ki so opozarjale, da se Floyd duši, namesto da bi kateri od njih Chauvinu povedal, da je dovolj. Floydova smrt je sprožila silovite proteste proti policijskemu nasilju v ZDA, ki so se ponekod sprevrgli v nasilje.