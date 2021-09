Policisti ubili islamskega skrajneža, ki je napadel 6 ljudi

Policijski komisar Andrew Coster je razkril, da je policijo skrbela njegova povezava z ISIS-om in da so ga stalno nadzorovali, pred napadom so mu sledili od doma pa vse do nakupovalnega centra. "Vstopil je v trgovino, kot je to storil že večkrat, v trgovini je dobil nož," je dejal Coster. "Nadzorne ekipe so se mu približale in ga opazovale". Na kraj dogodka sta takoj prihiteli dve enoti za specialno delovanje, moški se jim je približal z nožem in nato so ga ubili. Nadzorna kamera je zabeležila zvok 10 hitrih in zaporednih strelov. Po besedah prič naj bi ranjenim z brisačami in plenicami pomagali nepoškodovani nakupovalci. Ljudem, ki so pomagali, se je zahvalila tudi predsednica vlade.