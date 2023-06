Policisti v Italiji mučili migrante, temnopolte in brezdomce

V italijanskem mestu Verona so aretirali pet policistov zaradi obtožb o mučenju in telesnih poškodbah migrantov in brezdomcev. Dva od osumljencev sta obtožena tudi zločinov nad temnopoltimi in afriškimi migranti.

V Italiji je prišlo do vnovičnega nasilja s strani policistov nad migranti, brezdomci, pa tudi temnopoltimi. Policisti naj bi jih pretepali, škropili s solzivcem, jih grdo žalili in jim nanesli številne telesne poškodbe. Tožilstvo omenja še primer, v katerem so policisti prisilili tujega državljana, da je uriniral na tla, nato pa s svojim telesom "tla tudi počistil". Preiskovalci so povedali, da so policisti migrante v nekaterih primerih poškropili s poprom v oči in jih brcali v glavo, dokler niso izgubili zavesti. Eden od policistov, čigar telefonske pogovore so prestregli tožilci, se je svojemu dekletu hvalil, da je pretepal svoje žrtve, ki so bile deležne ksenofobnih in rasističnih žalitev.

icon-expand Migranti v Italiji FOTO: AP

Domnevne zlorabe so se dogajale od julija 2022 do marca 2023. Preiskovalci so navedli, da so policisti pri zlorabah izkoristili svoj status. "Ni mogoče zanikati, da so vsi osumljenci s svojim ravnanjem izdali svojo funkcijo, zatrli pravice in svoboščine ljudi pod njihovo pristojnostjo, prizadeli njihovo dostojanstvo, sami povzročili nered in ogrozili javno varnost, zagrešili kazniva dejanja, namesto da bi jih preprečili, v tem smislu so očitno izkoristili svoj status, celo z zaskrbljujočo lahkoto zagrešili goljufivo zavajanje pri javnih dejanjih," so zapisali preiskovalci. "Zdi se, da so zlorabe, nadlegovanje in izigravanje, ki so jih izvajali osumljenci, skoraj izključno vključevale ljudi tuje narodnosti, brezdomce ali osebe, ki trpijo zaradi hude odvisnosti od alkohola ali drog, torej posebej šibke ljudi," je dejala sodnica Livia Magri.

icon-expand Migranti v Italiji FOTO: Shutterstock