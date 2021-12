Policisti v trgovini streljali na osumljenca, ubili pa nedolžno 14-letnico

Valentina Orellana-Peralta je bila 23. decembra z mamo v nakupovalnem središču Burlington v Severnem Hollywoodu. Nakupovali sta božična oblačila, ko sta zaslišali, da se v njuni neposredni bližini odvija policijska akcija. Prišlo je do streljanja – policija je na kraju ubila 24-letnega Daniela Lopeza, ki je pred tem s ključavnico za kolesa napadel več kupcev.

Mama in hči sta se skrivali v garderobi. "Tesno sva se objeli in molili," se zadnjih trenutkov s svojo deklico spominja Soledad Peralta. Kriminalisti, ki preiskujejo dogajanje, domnevajo, da se je ena od krogel, ki jo je izstrelil policist, odbila od tal, predrla steno garderobe in ubila najstnico.

"Nenadoma sem začutila eksplozijo, ki naju je obe vrgla na tla," pa pripoveduje mama, ki je dejala, da je iz Valentininega telesa prihajal bel prah. Družinski odvetnik Ben Crump je dodal, da Soledad v tistem trenutku sploh še ni dojela, da je bila njena hči ustreljena.

Užaloščena mama je povedala tudi, da je deklico skušala zbuditi s tresenjem, a ji nikakor ni uspelo. "Kričala sem na pomoč, pa najprej ni bilo nikogar. Ko je končno prišla policija, so me odpeljali iz garderobe, hčerko pa so kar pustili ležati tam," je dejala Peraltova.

"Umrla mi je v naročju in jaz nisem mogla storiti ničesar," je pred novinarji zajokala mama. Dodala je, da je to najgloblja bolečina, ki si jo človek sploh lahko zamisli. O svoji hčeri je dejala, da je bila sladki angel, da je bila vedno polna veselja in je imela velike sanje za svojo prihodnost, želela je postati inženirka.

Njen oče Juan Pablo Orellana Larenas je povedal, da sta si med božičnimi prazniki nameravala ogledati tekmo Lakersov. Za darilo ji je kupil novo rolko, zdaj pa jo bo moral nesti v grob, da bo lahko rolkala z angeli. Dejal je, da se počuti, kot da so mu iz telesa iztrgali srce.

"Bolečine ob odpiranju božičnih daril, ki so bila kupljena zanjo, ni mogoče opisati," je še zapisano v izjavi, ki jo je pred novinarji prebral odvetnik Crump.