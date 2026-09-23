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Policisti z dronom in magnetom razorožili osumljenca

Sacramento, 23. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Dron in magnet

Kako učinkoviti postajajo droni, dokazuje akcija kalifornijskih policistov, ko so osumljenca razorožili kar z magnetom. Potem ko se je pobegli prestopnik oborožen skril v svojo hišo, je enemu izmed policistov na misel prišla prav posebna ideja. Na vrv, pritrjeno na policijski dron, je zavezal magnet in z veliko mero natančnosti iz rok osumljenca iztrgal nož. S tem pa je svojim policijskim kolegom omogočil, da osumljenca aretirajo brez nevarnosti, da bi ta lahko koga porezal. Da se je to zgodilo prvič v zgodovini države, pravi šerif, po uspešno izvedeni akciji pa policisti že razmišljajo, kje vse bi lahko še uporabili drone.

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razorožitev dron magnet policija

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