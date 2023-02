Policisti zaključili s preiskavo. Napadalci s Platka ostajajo na prostosti

Hrvaški policisti so zaključili s preiskavo incidenta na smučišču nad Reko, v katerem so bili poškodovani trije ljudje. Napadalci ostajajo na prostosti, saj so obtoženi zgolj kršitve javnega reda in miru. Odločitev sledi novim dokumentacijam hrvaškega zavoda za sodno medicino, ki je poškodbe napadenih kvalificirala kot lažje.

"Z današnjim dnem zaključujemo kriminalistično preiskavo, v kateri je potrjeno, da so vse osebe utrpele lažje telesne poškodbe. To so potrdili na zavodu za sodno medicino, tem argumentacijam pa so priložili tudi vso potrebno dokumentacijo," je povedal predstavnik hrvaške policije. S tem so policisti potrdil prvotni sum, da je šlo za kršitev javnega reda in miru in ne za kaznivo dejanje. Policisti tako s preiskavo zaključujejo in storilcev ne bodo kazensko ovadili, poroča Index.hr. Zdaj je odločitev o ovadbi na občinskem državnem tožilstvu. Že predhodno je predstavnica občinskega državnega tožilstva Sanja Šimac dejala, da bo zoper osumljencev podan obdolžilni predlog na pristojno občinsko sodišče. Na vprašanje, zakaj napadalci do danes niso ostali v priporu, je policist povedal, da morajo biti za to ugotovljena vsa dejstva, ki pa so jih naposled ugotovili danes. "Smo jih pa takoj po incidentu v priporu zadržali toliko časa, kot je to zakonsko dovoljeno, nato pa smo jih izpustili," je povedal.

icon-expand Zasnežena pobočja nad Reko FOTO: Shutterstock

Policisti Primorsko-goranske županije so še povedali, da letno obravnavajo prek 1000 prekrškov, ki pa jih "navadno sploh ne prijavljajo". Ob teh informacijah so policisti naleteli na ogorčenje hrvaških predstavnikov medijev, ki policistom očitajo odvzemanje teže dogodku. Policiste so vprašali, kaj s takšno odločitvijo sporočajo javnosti. "Ne razumemo, čemu takšen odziv javnosti, saj dogodka nismo želeli prikriti. Na družbenih omrežjih se pojavljajo različne špekulacije o tem, da policija ne opravlja pravilno svojega dela. Ampak s takšnim pisanjem se javnosti ne informira pravilno," se je na vprašanje odzval policist.

Policisti so sicer zaradi prekrška prijavili več oseb, med njimi je tudi pripadnik Hrvaške gorske reševalne službe. Prijavljene osebe so se po besedah policistov že predhodno družile v enem izmed barov. Pri vseh osebah so odkrili prisotnost alkohola, prisotnosti drog pa niso preverjali. Hrvaški policiji sicer že vse od incidenta očitajo nezadostno ravnanje. Kljub temu, da so bili po prvih podatkih na seznamu poškodb napadenih pretres možganov, krvavitev v pljučih in zlomljena roka, so storilce spustili na prostost. Za opredelitev pretepa kot kaznivega dejanja namesto prekrška so namreč potrebni bodisi vnaprejšnji naklep bodisi hude telesne poškodbe kot posledica. Kot poroča Dnevnik.hr, je zdravnica iz bolnišnice v Reki Ana Mišković povedala, da je imela ena oseba zlomljeno roko, a so kljub temu poškodbe označili za lažje.