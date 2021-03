Policisti pobegnili iz Mjanmara: 'Naročili so nam, naj streljamo na protestnike'

Več deset policistov iz Mjanmara je čez mejo pobegnilo v sosednjo Indijo, saj niso želeli izvršiti navodil vojske, ki je prejšnji mesec oblast prevzela z državnim udarom. Več kot ducat prebežnikov je med intervjuji dejalo, da so pobegnili, saj so se bali, da bodo prisiljeni ubiti ali poškodovati civiliste.

"Dobil sem ukaz, naj streljam na protestnike. Rekel sem jim, da ne morem," je dejal eden od policistov, ki je v Mjanmaru služil devet let. 27-letnik se zdaj skriva v severovzhodni indijski zvezni državi Mizoram, poročaBBC. BBC-jev novinar je poleg njega spoznal še ducat drugih policistov in policistk, ki so dejali, da so pobegnili, ker niso želeli izvršiti ukazov. "Bal sem se, da bom prisiljen ubiti ali škodovati nedolžnim ljudem, ki protestirajo proti vojski," je dejal eden od njih. "Menimo, da je bilo narobe, da je vojska izpodrinila izvoljeno vlado."Odkar je mjanmarska vojska, znana kot Tatmadaw, 1. februarja prevzela oblast, je na ulice stopilo na tisoče protestnikov, ki trdijo, da želijo demokracijo.

"Šefu sem rekel, da tega ne morem storiti" Varnostne sile so obtožene umora več kot 50 ljudi. Naing (pravo ime BBC hrani v uredništvu), sicer nizki častnik iz mesta na zahodu države, pravi, da so se protesti na njegovem območju začeli stopnjevati konec februarja. Pobegnil je, potem ko dvakrat ni upošteval ukazov in ni streljal na demonstrante. "Šefu sem rekel, da tega ne morem storiti in da se bom postavil na stran ljudi. Vojska je močna. Postajajo vedno bolj brutalni," je dodal. Med pogovorom je novinarju pokazal fotografije družine, ki jo je zapustil – ženo in dve hčeri, stari le pet let in šest mesecev. "Skrbi me, da jih morda ne bom več mogel videti,"je dejal. "Odgovorni vojaški častnik nam je naročil, naj streljamo na ljudi" Še en policist se spominja noči, ko je vojaška hunta zrušila vlado in prevzela oblast. Internet ni deloval, blizu njihove policijske postaje pa je zrasla vojaška postojanka."Nekaj ur kasneje smo izvedeli, da je vojska izvedla državni udar,"je povedal 22-letnik. Razložil je, da so policiste združili v skupine s pripadniki vojske, nato pa jih poslali na ulice, da so nadzorovali dogajanje. Demonstrantom, ki so v podporo pro-demokratskemu gibanju mirno trkali po posodah, so grozili z aretacijo.

22-letnik, ki prihaja iz velikega mesta v Mjanmaru, je povedal, da so tudi njemu naročili, naj strelja na protestnike, kar je zavrnil."Odgovorni vojaški častnik nam je naročil, naj streljamo na ljudi, ki so v skupinah po več kot pet ljudi. Vem, da so številne tudi pretepli. Zaradi dogajanja sem doživel številne neprespane noči. Ko sem videl nedolžne ljudi, kako krvavijo, mi vest ni dovolila, da bi sodeloval pri takšnih hudobnih dejanjih," je dodal. Pobegnilo naj bi že več kot 100 ljudi Pobegli policisti menijo, da bo v prihodnjih dneh na pot v Indijo odšlo še več pripadnikov policije. Po navedbah lokalnih uradnikov je iz Mjanmara v Mizoram po vojaškem udaru pobegnilo že več kot 100 ljudi. Oblasti v Mjanmaru so Indijo pozvale, naj jim nazaj pošlje vse prebežnike, da "ohrani prijateljske odnose". Glavni minister Mizorama Pu Zoramthanga pa je dejal, da bi morali prebežnikom zagotoviti začasno zatočišče, medtem ko nacionalna vlada odloči, kako ravnati. BBC-jevnovinar je s pobeglimi policisti govoril le 16 kilometrov od meje z Mjanmarom. Povedali so mu še, da so del vse večjega števila uradnikov, ki se pridružujejo demokratičnemu gibanju, ki nasprotuje državnemu udaru. BBC sicer ni mogel dodatno potrditi izjav posameznikov, s katerimi so govorili.

OZN, ZDA in številne druge države so obsodile poboje civilistov med zatiranjem protestnikov. Vojska je sicer zavrnila kritike svojih dejanj. Protest v podporo demonstrantom v Mjanmaru so imeli tudi v Indoneziji.