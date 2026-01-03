Policistka hlinila bolezen, vzela bolniško in dopustovala na Kosovu

Policistka albanskega porekla iz okolice Stockholma se je s kazensko ovadbo znašla pred švedskim sodiščem, potem ko je tri leta zapored poleti zdravnika zaprosila za bolniški stalež, da bi lahko dlje časa ostala na počitnicah. Sodeč po njenih objaval na družbenih omrežjih, je počitnice vsakič preživela na Kosovu.
Pristojne službe, ki so zaznale 'nepojasnjeno' povečano število odsotnih policistov, so začele s preiskavo. Tako so odkrili tudi policijsko preiskovalko, ki je tri leta zapored osebnega zdravnika za bolniško zaprosila ravno na dan, ko bi morala zaključiti z dopustom in se vrniti na delo, poroča Index.
'Imam zelo visoko delovno etiko'
Na sodni obravnavi je trdila, da se sooča z duševno stisko, povezano z vrnitvijo na delo. "Pravico imam biti bolna, kjerkoli se nahajam. Obtožbe me žalostijo, ker imam sicer zelo visoko delovno etiko. Med delovnim letom nikoli nisem bila na bolniški," se je zagovarjala.
Kljub temu pa se zdi, da so bile bolezni 'načrtovane' – vsako poletje od leta 2023 naprej je povratne lete v Stockholm namreč rezervirala dneve ali celo tedne po izteku odobrenega dopusta. Švedski mediji poročajo, da je počitnice preživljala na Balkanu. Na enem od posnetkov, ki jih je objavila na Instagramu, se vozi po kosovskem Prizrenu, zraven pa je pripisala: "Nisi žalosten, samo v svojem domačem kraju moraš biti."
Zdaj jo – poleg odpovedi in vrnitve nadomestila za bolniško odstotnost v višini približno 1500 evrov – tako čaka še sodni proces zaradi goljufije in lažnega pričanja. Grozi ji najmanj šest mesecev zaporne kazni.
Sedem dni bolniške brez zdravniškega pregleda
Prevaro so ji olajšali švedski predpisi, ki zaposlenim omogočajo teden dni bolniške odstotnosti brez obiska zdravnika. Delodajalec zdravniško potrdilo lahko zahteva šele od osmega dne, kar v praksi pomeni, da pred tem težko preverijo razloge za odsotnost.
Primer goljufive policistke pa na Švedskem ni prvi. Pred petimi leti so vrata pokazali policistu, ki je namesto odobrenih sedem dni na dopustu ostal dva tedna. Po tednu dni počitnikovanja na Sejšelih je zaradi "težav z druševnim zdravjem" vzel bolniško in se do vrnitve domov nadrejenim ni več javljal.
