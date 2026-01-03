Policistka hlinila bolezen, vzela bolniško in dopustovala na Kosovu

Policistka albanskega porekla iz okolice Stockholma se je s kazensko ovadbo znašla pred švedskim sodiščem, potem ko je tri leta zapored poleti zdravnika zaprosila za bolniški stalež, da bi lahko dlje časa ostala na počitnicah. Sodeč po njenih objaval na družbenih omrežjih, je počitnice vsakič preživela na Kosovu.

Švedska policistka je 'bolna' počitnikovala v Prizrenu. FOTO: Profimedia

Pristojne službe, ki so zaznale 'nepojasnjeno' povečano število odsotnih policistov, so začele s preiskavo. Tako so odkrili tudi policijsko preiskovalko, ki je tri leta zapored osebnega zdravnika za bolniško zaprosila ravno na dan, ko bi morala zaključiti z dopustom in se vrniti na delo, poroča Index.

'Imam zelo visoko delovno etiko'

Na sodni obravnavi je trdila, da se sooča z duševno stisko, povezano z vrnitvijo na delo. "Pravico imam biti bolna, kjerkoli se nahajam. Obtožbe me žalostijo, ker imam sicer zelo visoko delovno etiko. Med delovnim letom nikoli nisem bila na bolniški," se je zagovarjala. Kljub temu pa se zdi, da so bile bolezni 'načrtovane' – vsako poletje od leta 2023 naprej je povratne lete v Stockholm namreč rezervirala dneve ali celo tedne po izteku odobrenega dopusta. Švedski mediji poročajo, da je počitnice preživljala na Balkanu. Na enem od posnetkov, ki jih je objavila na Instagramu, se vozi po kosovskem Prizrenu, zraven pa je pripisala: "Nisi žalosten, samo v svojem domačem kraju moraš biti."

Zdaj jo – poleg odpovedi in vrnitve nadomestila za bolniško odstotnost v višini približno 1500 evrov – tako čaka še sodni proces zaradi goljufije in lažnega pričanja. Grozi ji najmanj šest mesecev zaporne kazni.

Sedem dni bolniške brez zdravniškega pregleda