Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Policistka hlinila bolezen, vzela bolniško in dopustovala na Kosovu

Stockholm / Prizren, 03. 01. 2026 12.24 pred 3 urami 2 min branja 16

Avtor:
Ti.Š.
Prizren

Švedska policistka je tri leta zapored hlinila bolezen, zdravnika zaprosila za bolniško, nato pa poletje preživela na Kosovu. Na sodni obravnavi je trdila, da se sooča z duševno stisko, povezano z vrnitvijo na delo. "Pravico imam biti bolna, kjerkoli se nahajam," se je zagovarjala. Poleg odpovedi in vračila nadomestila za bolniško odstotnost pa bo zdaj morala pred sodnika še zaradi goljufije in lažnega pričanja. Grozi ji najmanj šest mesecev zapora.

Policistka albanskega porekla iz okolice Stockholma se je s kazensko ovadbo znašla pred švedskim sodiščem, potem ko je tri leta zapored poleti zdravnika zaprosila za bolniški stalež, da bi lahko dlje časa ostala na počitnicah. Sodeč po njenih objaval na družbenih omrežjih, je počitnice vsakič preživela na Kosovu.

Švedska policistka je 'bolna' počitnikovala v Prizrenu.
Švedska policistka je 'bolna' počitnikovala v Prizrenu.
FOTO: Profimedia

Pristojne službe, ki so zaznale 'nepojasnjeno' povečano število odsotnih policistov, so začele s preiskavo. Tako so odkrili tudi policijsko preiskovalko, ki je tri leta zapored osebnega zdravnika za bolniško zaprosila ravno na dan, ko bi morala zaključiti z dopustom in se vrniti na delo, poroča Index

'Imam zelo visoko delovno etiko'

Na sodni obravnavi je trdila, da se sooča z duševno stisko, povezano z vrnitvijo na delo. "Pravico imam biti bolna, kjerkoli se nahajam. Obtožbe me žalostijo, ker imam sicer zelo visoko delovno etiko. Med delovnim letom nikoli nisem bila na bolniški," se je zagovarjala.

Kljub temu pa se zdi, da so bile bolezni 'načrtovane' – vsako poletje od leta 2023 naprej je povratne lete v Stockholm namreč rezervirala dneve ali celo tedne po izteku odobrenega dopusta. Švedski mediji poročajo, da je počitnice preživljala na Balkanu. Na enem od posnetkov, ki jih je objavila na Instagramu, se vozi po kosovskem Prizrenu, zraven pa je pripisala: "Nisi žalosten, samo v svojem domačem kraju moraš biti."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj jo – poleg odpovedi in vrnitve nadomestila za bolniško odstotnost v višini približno 1500 evrov – tako čaka še sodni proces zaradi goljufije in lažnega pričanja. Grozi ji najmanj šest mesecev zaporne kazni.

Sedem dni bolniške brez zdravniškega pregleda

Prevaro so ji olajšali švedski predpisi, ki zaposlenim omogočajo teden dni bolniške odstotnosti brez obiska zdravnika. Delodajalec zdravniško potrdilo lahko zahteva šele od osmega dne, kar v praksi pomeni, da pred tem težko preverijo razloge za odsotnost.

Primer goljufive policistke pa na Švedskem ni prvi. Pred petimi leti so vrata pokazali policistu, ki je namesto odobrenih sedem dni na dopustu ostal dva tedna. Po tednu dni počitnikovanja na Sejšelih je zaradi "težav z druševnim zdravjem" vzel bolniško in se do vrnitve domov nadrejenim ni več javljal.

policistka Švedska bolniška počitnice Kosovo

Čigava je nafta in kdo jo je ukradel?

Plazovi zasul pohodnico, smučarja in alpinista

SORODNI ČLANKI

Delavska svetovalnica proti zaostrovanju nadzora nad bolniškimi

Sprejeli zakon: dodatni nadzori, sankcije za zlorabe bolniške in dodatki

Ministrstvo: Sankcij za kršitve bolniških ni. Fides: Zdravniki so preobremenjeni

Zloraba bolniške odsotnosti: delavec tudi ob dvomesečno nadomestilo plače

O režimu gibanja med bolniško odsotnostjo bo seznanjen tudi delodajalec

Po novem strožji režim pri bolniških

V Sloveniji je vsak dan v bolniškem staležu 56.000 zaposlenih

'Bolniška odsotnost je postala akuten problem slovenskega gospodarstva'

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kiki46
03. 01. 2026 13.00
pri nas Levica Golobovi vseskozi hlinijo in so na bolniški. Saj se ne splača delat, če pa za lenobo dobiš veliko več
Odgovori
0 0
Castrum
03. 01. 2026 13.00
Lahko gredo z Balkana, ma balkan iz njih ne bo šel nikoli.....to je star pregovor!
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1838526
03. 01. 2026 12.57
V Slo imamo polno takih
Odgovori
+3
3 0
cirenij
03. 01. 2026 13.02
Pa ne policistov, ampak ogromno lastnikov nepremičnin. In njihovih bednih delavcev, pa mamic z otroci in vozički, pa še in še.................
Odgovori
0 0
blue3dragon
03. 01. 2026 12.55
Dajmo še malo o razvadah naše javne uprave pisati. Verjamem, da je v vsaki pisarni vsaj en takšen bolnik, ki se ga ne more odpustiti.
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
03. 01. 2026 12.53
Viš, ni problem v zakonih. Le dosledno jih je treba izvajat!?
Odgovori
+2
2 0
krjola
03. 01. 2026 12.48
balkanci pač...goljufajo in izkoriščajo kjerkoli je možno...tudi pri nas molzejo državo na veliko...tričetrt proračuna za socialo gre za goljufivo jugovino...to se more nehat...
Odgovori
+9
10 1
Rafael Kramar
03. 01. 2026 12.52
Podgan se rešiš tako, da jih nehaš hranit...
Odgovori
+3
5 2
Jovan Stanisavljević Čaruga
03. 01. 2026 13.00
@krjola/BLKN-nac,pa VI še naprej bodite tiho in pokleknite pred nami 😀
Odgovori
-1
0 1
Uroš
03. 01. 2026 12.46
Ni potrebno na Švedsko po take zgodbe. Če bi imeli prave novinarje v SLO, bi jih veliko našli tudi tukaj.
Odgovori
+12
12 0
mptour
03. 01. 2026 12.37
Mi imamo takih koristnikov javnega denarja na tisoče. Slovenijo so videli samo ob prijavi.
Odgovori
+22
22 0
enajstdvanajst1
03. 01. 2026 12.36
balkanci ..tudi slovenija je balkan.balkanci smo največji lenuhi v evropi
Odgovori
+5
12 7
IskraLJ
03. 01. 2026 12.44
Alb pa še hinavci zraven.
Odgovori
+10
10 0
Mean Cat
03. 01. 2026 12.34
To je pri nas stalna praksa.......tud med ucitelji.
Odgovori
+18
18 0
Rafael Kramar
03. 01. 2026 12.33
Goljufa banda delavska kjer koli dobi priložnost. Si predstavljate, da bi bilo pri nas 7 dni brez zdravnika...?!
Odgovori
+9
12 3
mptour
03. 01. 2026 12.38
V katero bando pa ti sodiš? Socialcev?
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
zadovoljna
Portal
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
vizita
Portal
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Je digitalni detoks danes iluzija?
Je digitalni detoks danes iluzija?
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
cekin
Portal
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
moskisvet
Portal
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
dominvrt
Portal
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
okusno
Portal
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
voyo
Portal
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425