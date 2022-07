Policistka iz pregretega BMW-ja rešila objokanega in prepotenega dojenčka

Policistka Stefani Orbanić , ki je rešila otroka, ki so ga starši pustili na sovoznikovem sedežu, je za hrvaški medij povedala, da je bil otrok objokan, prepoten, na otip pa topel. "Bil je vidno vznemirjen, jokal je in bil močno prepoten," je povedala. Nato so poklicali nujno medicinsko pomoč, ki je otroka prepeljala v puljsko bolnišnico.

Zaradi hitre reakcije občanov, ki so v pregretem BMW-ju z reškimi registrskimi tablicami opazili dojenčka in o tem obvestili policijo, otrok tokrat ni utrpel hujših posledic, poroča RTL.hr. Policija je obvestilo o malčku prejela v torek okoli 14. ure ter na kraj nemudoma poslala najbližjo patruljo. Ta je skozi na pol odprto zadnje okno uspela odpreti avtomobilska vrata in iz vozila rešiti komaj 10-mesečnega fantka.

Po prihodu rešilca je na kraj prišla tudi otrokova mama, je dejala. "Ko je ugotovila, kaj bi se lahko zgodilo, se je vznemirila. Ostala je brez besed," opisuje policistka. Otroka so sicer po oskrbi z infuzijo popoldan odpustili iz bolnišnice. Policisti pa so zoper 28-letno mamo otroka uvedli preiskavo.

To namreč ni prvi tovrstni primer, številni pa so se končali z veliko hujšimi posledicami. Le dober mesec pred tem se je namreč v Umagu zgodil podoben incident, ko so starši dojenčico pustili v pregretem avtomobilu, na sprehod pa peljali psa.

Visoke temperature najbolj prizadenejo zdravstveno ogrožene skupine ljudi. To so mlajši otroci in osebe, starejše od 65 let, še posebej, če gre za kronične bolnike. Tudi zato ne smemo nikoli nikogar puščati v zaprtem avtomobilu, ne sicer, še najmanj pa v vročini. Dojenčki, majhni otroci in starejši imajo namreč težave z ohlajanjem in se hitro pregrejejo. V avtomobilu, ki je parkiran na soncu, pa temperature hitro narastejo tudi na 60 stopinj Celzija. To lahko pri ljudeh (in živalih) povzroči vročinski udar in posledično smrt.