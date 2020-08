VIDEO: Policistka v zadnjem trenutku s tračnic potegnila invalida

Voziček, na katerem je bil 66-letnik, je najverjetneje na tračnicah na prehodu obstal, ker se je zataknilo kolo med tračnicami. "Moški je utrpel poškodbo noge, ki sta jo takoj oskrbela policist Delgado (ki je prišel na pomoč) in policistka Urrea. 66-letnika so prepeljali v lokalno bolnišnico. Policistka Urrea je tvegala svoje življenje, da bi rešila drugo, njeno dejanje pa je danes preprečilo tragedijo. Izjemno smo ponosni na policistko Eriko Urrea in njeno junaštvo," so zapisali policisti mesta Lodi.