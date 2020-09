Policistom v Splitu pobegnil zapornik, obtožen umora svoje noseče partnerice

Stekla je obsežna iskalna akcija, vsi razpoložljivi splitski policisti pa so v lovu za zapornikom. Danes se je sicer na splitskem sodišču nadaljevalo sojenje zoper 36-letnika, ki je osumljen umora svoje partnerice.

36-letni Branimir Ćaleta se je pravosodnim policistom v Splitu izmuznil danes pred sodiščem. V trenutku, ko je vstopal v policijsko vozilo, je pobegnil z lisicami na rokah. Po pričevanju očividcev so se nato pred sodiščem slišali streli.

Po dejanju je 36-letnik prek Slovaške pobegnil na Hrvaško, kjer je bil na svobodi vse do začetka julija lani, saj Hrvaška svojih državljanov ne izroča državam, ki niso članice EU. Aretirali so ga šele po tem, ko so iz Ukrajine prejeli zahtevo za kazenski pregon. Po preiskavi je splitsko tožilstvo zoper njega vložilo obtožnico.

Obtoženi ima sicer hrvaško in slovaško državljanstvo. Tožilstvo je nazadnje predlagalo podaljšanje pripora ravno zaradi nevarnosti pobega in težkih okoliščin kaznivega dejanja.

Slobodna Dalmacija je že lani poročala, da je Ćaleta, sicer natakar iz Vinovca, šest let po umoru delal na Hrvaškem. Oktobra 2013 je ukrajinski interpol zanjd izdal mednarodni nalog za prijetje.