Policistu, ki med strelskim pohodom ni urgiral, bodo sodili zaradi malomarnosti

Po zaslišanju je Peterson o svojih dejanjih spregovoril pred kamero lokalne televizije. "Nikoli ne bom pozabil tega dneva," je dejal. "Niso umrli samo otroci. Umrli so tudi moji prijatelji. Nikoli niti za sekundo ne bi samo sedel in dopustil, da bi kdo umrl, če bi vedel, kaj se dogaja v stavbi," je dejal.

Petersonovi odvetniki pravijo, da kot uradnik za šolske vire ni zadolžen za skrb za otroke in zato ne more biti obtožen malomarnosti. Sodnik pa je v sredo na obravnavi odločil, da bo o tem odločala porota.

Tožilci trdijo, da Peterson, s tem ko med napadom ni želel vstopiti v šolo, ni ustrezno zaščitil učencev in učiteljev. Sam kakršno koli kršitev zanika.

Nekdanji namestnik šerifa za okrožje Broward Scot Peterson , ki je bil kot "uradnik za šolske vire" zaposlen na srednji šoli Marjory Stoneman Douglas, se bo moral zaradi svojih dejanj zagovarjati na sodišču. V ameriških šolah imajo pogosto zaposlene t. i. uradnike za šolske vire, ministrstvo za pravosodje ZDA jih opredeljuje kot "zaprisežene policiste, odgovorne za varnost in preprečevanje kriminala v šolah" .

Na posnetkih, ki so bili objavljeni v mesecih po streljanju, je videti, da Peterson med streljanjem stoji pred šolo in poleg tega, da je več kot 45 minut pošiljal sporočila prek radijske postaje, ni storil ničesar. Ko je posnetek prišel v javnost, so ga mnogi kritizirali, ker se med najbolj smrtonosnim šolskim strelskim pohodom v zgodovini ZDA, ni soočil z napadalcem.

Šerifov urad v Browardu je marca 2018 podal izjavo, v kateri je dejal, da "video govori sam zase" in da je s tem dovolj podlage za preiskavo. Šerifov namestnik je po streljanju odstopil s pozicije in večkrat ponovil, da se ni zavedal, da je strelec v stavbi. "Naredil nisem ničesar, s čimer bi poskušal poškodovati katerega od otrok. Naredil sem vse, kar sem lahko, glede na informacije, ki sem jih imel. Delal sem po najboljših močeh," je še dejal.

Napadalec, takrat komaj 18-letni Nikolas Cruz, je sicer priznal krivdo za strelski pohod, če bo obsojen mu grozi smrtna kazen.