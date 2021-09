Policistu zaradi posilstva in umora Sarah Everard prisodili dosmrtno kazen

Po izginotju 33-letne Sarah Everard 3. marca je stekla obsežna iskalna akcija, ki je trajala cel teden. Policisti so prečesali vsak košček na poti od prijateljičine hiše do njenega doma, pregledali so tudi ribnike v bližnjem parku. Po aretaciji 48-letnega policista Wayna Couzensa pa so preiskavo in iskanje usmerili v Kent, kjer so nato tudi našli njeno truplo.

Izkazalo se je, da je Couzens Everardovo lažno obtožil, da ne upošteva ukrepov, povezanih z omejevanjem širjenja okužbe s koronavirusom, jo vklenil in aretiral, nato pa storil grozljiv zločin. Njeno truplo je nato zažgal.

Policist je v začetku junija na sodišču priznal, da je dekle "nezakonito in s silo oziroma prevaro" ugrabil in jo spolno zlorabil. Ob tem je prevzel tudi odgovornost za njeno smrt, a ni uradno priznal, da jo je umoril.

Danes mu je sodnik izrekel dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Pred tem je dejal, da je primer tragičen in brutalen. "Izdali ste svojo družino in nobenega kesanja ni zaznati," je dejal po poročanju Al Jazeere. Po njegovem mnenju je primer tako resen, da upravičuje strogo kazen. "Zloraba vloge policista, kakršna se je v tem primeru zgodila, da je ugrabil, posilil in umoril samotno žrtev, je enako resna kot umor z namenom spodbujanja političnega, verskega ali ideološkega razloga," je dejal po poročanju BBC-ja.