Politična aktivistka na Tajskem obsojena na zaporno kazen zaradi žaljenja kraljice

Jatuporn "New" Saeoueng je nosila rožnato obleko, medtem ko je drug protestnik nad njo držal dežnik, ko je hodila po rdeči preprogi na lažni modni reviji, ki je potekala na ulici v središču Bangkoka 29. oktobra 2020. Vajiralongkornova žena, kraljica Suthida , se oblači v elegantna svilena oblačila za formalne in javne priložnosti, člani kraljeve družine pa imajo ob takšnih priložnostih spremljevalce, ki nad njimi pogosto držijo obredne dežnike, kar je posnemala tudi politična aktivistka.

25-letna Jatuporn "New" Saeoueng je bila po besedah njenega odvetnika Krisadang Nutcharat zdaj spoznana za krivo namernega norčevanja iz monarhije s svojimi dejanji med uličnim protestom v Bangkoku leta 2020. Mnogi so si njen protestni nastop razlagali kot upodabljanje kraljice, s katero se je trikrat ločeni kralj Maha Vajiralongkorn poročil nekaj dni pred svojim uradnim kronanjem leta 2019.

Lažna modna revija je bila del javnih demonstracij, ki so potekale konec leta 2020 in v začetku leta 2021 in so zahtevale številne politične spremembe, vključno z novimi volitvami, pripravo nove ustave in omejitvijo moči tajske monarhije. Protesti so sčasoma zamrli zaradi pandemije COVID-19 in zakonskega zatiranja s strani vlade premierja Prayuta Chan-o-cha .

Na Tajskem je kaznivo dejanje obrekovati ali žaliti kralja, kraljico, dediča ali regenta, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora. "Lese majeste", je zakon, ki pomeni "narediti krivico veličanstvu." Gre za kaznivo dejanje zoper vladajočega monarha, Tajska je pa edina monarhija na svetu, ki je po drugi svetovni vojni ta zakon še dodatno okrepila. Zaporna kazen obsega od treh do 15 let zapora za vsako kaznivo dejanje posebej.

Kljub temu, da so oblasti na začetku pokazale nekaj zadržanosti pri uporabi zakona "lese majeste", so novembra 2020 začeli izdajati obtožnice in od takrat v skladu z zakonom obtožile najmanj 210 ljudi, mnogi od njih so voditelji protestov in politični aktivisti. To je potekalo vzporedno z vrsto drugih ukrepov, namenjenih omejevanju političnih svoboščin.

Tako kot pri obtožbi proti Jatuporni so tudi druge znane kršitve lese majeste včasih vprašljive . Marca je sodišče v Bangkoku obsodilo političnega aktivista na dve leti zapora, ker je nalepil nalepko na portret kralja. Eden izmed primerov je vključeval nekdanjega javnega uslužbenca, ki je bil obsojen na rekordnih 43 let in pol zapora, potem ko je na Facebooku in YouTubu objavil zvočne posnetke s komentarji, ki so bili kritični do monarhije.