'Strupen' proračun odnesel Barnierja, Francija tone v politično krizo

Michel Barnier je po pričakovanjih danes zjutraj obiskal predsednika Emmanuela Macrona v Elizejski palači in formalno odstopil s položaja premierja. Iskanje njegovega naslednika bi lahko trajalo kar nekaj časa, zato bo Macron Barnierja verjetno prosil, da še nekaj časa opravlja tekoče posle. Kdo bi lahko postal novi premier, še ni znano, se pa v francoskih medijih že omenjajo nekatera imena, vključno z obrambnim ministrom Sébastienom Lecornujem, notranjim ministrom Brunom Retailleaujem in nekdanjim predsedniškim kandidatom Françoisom Bayroujem.

Macron, ki se je po obisku v Savdski Arabiji že vrnil nazaj v Francijo, bo danes zvečer na televiziji nagovoril Francoze. Čeprav padec vlade neposredno ne vpliva na Macrona, so ga spričo politične krize v Franciji številni opozicijski politiki pozvali k odstopu, kar pa sam odločno zavrača. Svetovalec stranke RN Philippe Olivier je v intervjuju za Le Monde Macrona označil za "padlega republikanskega monarha, ki napreduje z razprto srajco in vrvjo okoli vratu do naslednje razpustitve parlamenta".

Če bi Macron vendarle odstopil, bi nato razpisal predčasne volitve. Novih parlamentarnih volitev sicer pred poletjem prihodnje leto ne bo, saj francoska ustava ne dopušča dveh volitev v enem letu. To pomeni, da se bo politična kriza nadaljevala in le še poglabljala, saj nobena od strank trenutno nima večine.