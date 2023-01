Politična kriza v Peruju: v nasilju med protestniki in vojsko ubitih najmanj 17 ljudi

V novih spopadih med perujsko vojsko in podporniki odstavljenega predsednika Pedra Castilla je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 17 ljudi, od 7. januarja, ko je izbruhnilo nasilje, pa 39, je sporočil urad južnoameriškega varuha človekovih pravic in perujske varnostne sile pozval k zadržanosti. Spopadi so izbruhnili, potem ko so protestniki v mestu Juliaca poskušali vdreti na letališče.

Na letališču v jugovzhodnem mestu Juliaca se je v ponedeljek zbralo na tisoče protestnikov, od katerih jih je približno 2000 skušalo vdreti v objekt z improviziranim orožjem, je sporočil vodja kabineta predsednice Alberto Otarola in dodal, da se je podoben incident na letališču zgodil že v soboto. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Vse smrtne žrtve so podlegle strelnim ranam, je za perujsko televizijo sporočil zdravnik Calos Monge. Župan mesta Juliaca Oscar Caceres pa je obsodil medsebojno pobijanje Perujcev in pozval k miru. Prav tako so demonstranti v ponedeljek blokirali številne ceste v šestih od 25 regij, vključno z območji, ki so priljubljena med turisti. Vlada je prepovedala vstop v državo nekdanjemu predsedniku Bolivije Evu Moralesu, ki ga obtožuje vmešavanja v notranje zadeve Peruja. Morales se je med protesti v Peruju večkrat zoperstavil sedanji predsednici Dini Boluarte. icon-expand Zastraženo letališče v Peruju FOTO: AP Politični kaos v Peruju je izbruhnil 7. decembra z že tretjim poskusom ustavne obtožbe proti Castillu, odkar je prevzel predsedniški mandat. Castillo je tik pred predvidenim glasovanjem sporočil, da razpušča parlament, napovedal vzpostavitev izredne vlade in vladanje z dekreti ter uvedel policijsko uro. Pri tem je bil med vladajočo elito povsem osamljen. 130-članski parlament je namreč izglasoval njegovo odstavitev. Castillo se je po glasovanju o odstavitvi s položaja odpravil na sedež policije v prestolnici Lima, kjer so ga nato tudi pridržali. Od tedaj v državi potekajo nasilni protesti podpornikov odstavljenega predsednika, ki med drugim zahtevajo izpustitev Castilla, odstop nove predsednice Boluarte in izvedbo predčasnih volitev. Od izbruha nasilja je v državi umrlo že 39 ljudi.