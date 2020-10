Politična samozavest ameriške košarke

Preden se je najboljša košarkarska liga na svetu po marčevski prekinitvi znova zbrala v izoliranem okolju Disneyjevega zabavišča in športnega središča, so se igralci spraševali, ali ne bo igranje zasenčilo protestov za bolj enakopravno in pravično družbo, predvsem za nebele Američane. Tisti, ki so sami sodelovali v uporu, ki sta ga sprožila policijska uboja Georgea Floyda in Breonne Taylor, so menili, da bo umik v strogo izolirano okolje Orlanda utišal njihov glas. Komisar lige Adam Silver je spoznal, da politične ozaveščenosti vrhunskih športnikov ne more več ločevati od športa, zato je oblikoval salomonsko rešitev, ki je igralce prepričala, da je smiselno nadaljevati sezono, ne da bi se odrekli svojemu boju. Na igrišča so nalepili napis "Življenja temnopoltih so pomembna", igralci so lahko na majice dodali svoja sporočila (iz prej odobrenega nabora) in na tiskovnih konferencah izražali svoja mnenja. Večina lastnikov klubov so beli bogataši, med katerimi so mnogi republikanci, zato so nekateri med njimi godrnjali, toda Silver jih je prepričal, da je v ligi s pretežno temnopoltimi igralci te treba podpreti, če ne želijo upora.

Hladen odnos do Trumpa

Raptorsi iz Toronta so v Orlando prispeli z avtobusoma, prelepljenima s sporočilom o pomenu življenj temnopoltih. Pot z letališča jih je vodila skozi premožne četrti s skrbno pristriženimi tratami in napisi v podporo Donaldu Trumpu, ki je gibanje BLM – Black Lives Matter označil za simbol sovraštva. "Gledal sem skozi okno in obšlo me je: oh, drek, verjetno ne bodo navdušeni nad avtobusom. Mislil sem, da je bila to velika gesta kluba," se Fred VanVleet, odlični branilec Raptorsov, spominja soočenja dveh Amerik. Po njegovih besedah je bilo zanj še pomembnejše, da tekmovanje in zabavo na igrišču uravnotežijo s ponavljanjem sporočila o rasni enakosti. Pred prvo tekmo nadaljevanja se je to spontano sprevrglo v skupno klečanje obeh moštev med himno v znak, da so enotni v sporočilu Američanom. Toda vsi niso bili navdušeni. "Liga je postala preveč politična," se je pritoževala krepka tretjina anketirancev ankete, ki jo je izvedla organizacija Harris. To naj bi potrjevali tudi podatki o precej nižji gledanosti letošnje končnice, ki pa jo je težko primerjati s prejšnjimi, saj ima poleti televizija na splošno precej manj gledalcev, prekinitve sezon pa so vedno prinesle upade gledanosti v vseh športih.

Brez dvoma pa je politično sporočilo del Američanov, predvsem tistih, ki niso pretirani športni privrženci, odvrnil od zaslonov. Ob tem se je hitro pojavila razprava o kuri in jajcu, saj med Trumpom in košarko nikoli ni bilo prave ljubezni. Predsednik namreč ni prebolel, da so Golden State Warriorsi leta 2017 zavrnili povabilo iz Bele hiše. James, največji zvezdnik športa, ga je ozmerjal za "ničeta". Tudi najvidnejši trenerji, na primer Steve Kerr, Greg Popovichin Doc Rivers, pa tudi Rick Carlisle iz Dallasa Luke Dončića, niso pretirano skrivali, kaj si mislijo o 45. stanovalcu Bele hiše. Ali pa Mark Cuban, karizmatični lastnik Mavericksov, katerega kolegi sicer večinoma ne delijo njegovega mnenja. Ko je NBA javno podprla BLM in organizacije, ki temnopolte volivce spodbujajo k volitvam, se je sprožil plaz, saj so to v Trumpovi kampanji razumeli kot podporo volilnemu tekmecu. Predsednik države je nekajkrat neposredno napadel NBA, pobudo so prevzeli tudi politični aparatčiki v republikanski stranki. Trumpenproletariat, kot pravijo njegovi najzvestejši bazi volivcev, je pripravljen verjeti, da je koronavirus politična zarota ali le malo hujši prehlad, ter demonstrativno ne nosi mask, zato je bilo novo stališče do košarke le mala malica.