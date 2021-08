Umik iz Afganistana: Biden svojo odločitev še naprej zagovarja

Odločitev Joeja Bidna, da bo ameriško vojsko umaknil z afganistanskega ozemlja, je povzročila politični razkol med ZDA in Veliko Britanijo. Medtem ko ameriški predsednik še naprej zagovarja svojo odločitev, so jo britanski politiki obsodili. "Propadle države po vsem svetu vodijo v nestabilnost, ogrožajo varnost nas in naših interesov," je prepričan britanski minister za obrambo. Papež je medtem pozval k dialogu za prekinitev spora.

Britanski obrambni minister Ben Wallace je pretekli teden dejal, da se boji, da bi lahko ponovni zagon talibanov v Afganistanu v prihodnosti povzročil teroristične napade v Veliki Britaniji. "Absolutno sem zaskrbljen, da so neuspešne države gojišča za te vrste ljudi," je dejal. "Seveda sem zaskrbljen, zato sem rekel, da to ni bil pravi čas ali prava odločitev, ker se bo Al Kaida verjetno vrnila," je dejal. "Propadle države po vsem svetu vodijo v nestabilnost, ogrožajo varnost nas in naših interesov," je prepričan. Kritiziral je tudi prvotno odločitev nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, ki je želel s talibani vstopiti v mirovna pogajanja, nato pa je februarja napovedal umik ZDA. Medtem ko je britanski premier pri tem vprašanju ostal dokaj nevtralen, so nekateri konservativni poslanci odločitev ZDA glasno kritizirali, poroča Skynews.

"Ministrstvo za notranje zadeve je preselilo že več kot 3300 afganistanskih uslužbencev in njihovih družin, ki so delali za Veliko Britanijo. Še naprej bomo izpolnjevali svoje mednarodne obveznosti in moralne zaveze," je sporočila britanska vlada.

Predsednik britanskega parlamentarnega odbora za zunanje zadeve je medtem kritiziral zunanjega ministra Dominica Raaba, ker o napredovanju talibanov v Afganistanu molči. Konservativni poslanec Tom Tugendhat je dejal: "To je očitno največja katastrofa britanske zunanje politike od Sueza [leta 1956], od zunanjega ministra pa v zadnjem tednu še nismo slišali niti ene besede, zato ne vem, kaj si misli." "Zelo nenavadno je, da smo se osredotočili na manjša pogajanja z Natom in evropskimi partnerji in zavezniki, s katerimi smo zadnjih 70, 80, 90 let zelo tesno in dobro sodelovali," je dejal in dodal, da se mu zdi nenavadno, da se niso osredotočili na življenja 28 milijonov Afganistancev. "Več tisoč jih je resnično tvegalo svoja življenja, da bi rešili življenja britanskih vojakov in da bi služili našim interesom pri preprečevanju terorizma, z namenom da bi naša država ostala varna," je še dodal.

Biden svojo odločitev še naprej zagovarja Biden medtem še naprej zagovarja odločitev o umiku ameriške vojske iz Afganistana. Ameriški predsednik se je zaobljubil, da vojne v Afganistanu ne bo prenesel na že petega predsednika ZDA, in dejal, da neomejena vojaška prisotnost ZDA v Afganistanu ni več ena od možnosti. V začetku tega leta je tako napovedal, da se bodo ZDA po letih bojev umaknile iz Afganistana, poroča Skynews.

icon-expand Biden še naprej zagovarja odločitev o umiku ameriške vojske iz Afganistana. FOTO: AP

V zagovoru svoje odločitve je Biden dejal: "Še eno leto ali pa še pet let prisotnosti ameriške vojske ne bi naredilo nobene spremembe, če afganistanska vojska ne zmore ali pa noče vzdrževati reda v svoji državi. Neomejena prisotnost ameriške vojske sredi državljanskega konflikta v drugi države zame ni sprejemljiva," je dejal.

Biden je v Afganistan poslal še 5000 vojakov, ki naj bi pomagali pri evakuaciji zavezniških sil, diplomatov in vseh tistih, ki so zaradi "napredovanja talibanov še posebej ogroženi". V teku je tako evakuacija osebja z ameriškega veleposlaništva, diplomatom so naročili, naj čim prej uničijo vse občutljive dokumente.