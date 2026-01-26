Politični vzpon Kristi Noem - prvi obraz ob dejanjih ICE

V ZDA se pojavlja nevaren vzorec. Služba za priseljevanje in carino ICE v incidentu ubije osebo, Trumpova administracija pa namesto temeljite preiskave sproži napad na žrtev, ob nedavnih škandalih, smrtnih žrtvah in nepravilnostih ICE izpostavlja Guardian. V središču vsega pa je ameriška ministrica Kristi Noem. Ko je Renée Nicole Good 7. januarja letos umrla pod streli agenta ICE, jo je Noemova označila za "domačo teroristko". Trdila je, da je mama treh otrok "svoje vozilo uporabila kot orožje" ter skušala z njim povoziti zveznega agenta. Čeprav so analize posnetkov in strokovnjaki ter tudi lokalne oblasti poudarili, da slednje ne drži, saj je tik pred streli volan ostro zavila proč od moškega, ki je krožil okoli njenega vozila.

Kljub temu je Trumpova ministrica odločno branila dejanja agenta Jonathana Rossa in dejala, da je s svojim dejanjem "rešil svoje življenje" in "življenja svojih kolegov". Ob novi smrti pod streli agentov ICE je Noemova za Alexa Prettija ponovno uporabila oznako "domači terorist". Na tiskovni konferenci je namreč dejala, da je moški na protest prišel s pištolo in strelivom ter da je nameraval "povzročiti največjo škodo" in "streljati na policiste". Analiza posnetkov slednjega ni pokazala - čeprav je demonstrant za pasom resnično imel pištolo, pa je ni nikoli potegnil in z njo grozil agentom, ti pa so mu jo, preden so nanj streljali, tudi odvzeli.

Množica protestnikov proti ICE FOTO: AP

Noemova je puščico velikokrat usmerila tudi v guvernerja Minnesote Tima Walza in župana Minneapolisa Jacoba Freya, za katera je dejala, da s svojo retoriko državljane spodbujata k uporu zveznim oblastem ter tako neposredno ogrožata življenja agentov na terenu.

Lokalni voditelji sicer dejanja zveznih oblasti označujejo kot "militarizacijo mest", ministrica pa jih upravičuje kot "nujen boj proti kriminalu in nezakonitemu priseljevanju". Poleg ICE sicer v njihovem boju proti migracijam delujejo tudi mejne patrulje posebne enote BORTAC, ki pa imajo pristojnosti za delovanje le do 160 kilometrov od državnih meja. Kljub temu lahko enote delujejo tudi globoko v notranjosti države, saj je Noemova z razglasitvijo nujnosti operacije za "nacionalno varnost" omogočila prav to.

V središču škandalov in nepravilnosti

Kristi Noem se sicer s škandali sooča vse odkar je prevzela položaj. Le dva meseca po nastopu funkcije leta 2025 je obiskala zapor CECOT v Salvadorju ter se fotografirala pred razgaljenimi zaporniki. Takrat so ji mnogi očitali, da je človeško trpljenje uporabila za svojo lastno promocijo ter da podpira avtoritarne metode, ki kršijo človekove pravice.

Kristi Noem v zaporu v Salvadorju FOTO: AP

Kmalu za tem so ji med večerjo v Washingtonu ukradli torbo, v kateri je bila njena uradna osebna izkaznica, potni list in približno 3000 dolarjev gotovine. Oseba, ki je odgovorna za nacionalno varnost, tako ni mogla zavarovati niti lastne torbe, je bila takrat ogorčena javnost.

Sledil je škandal z oglasom na gori Rushmore, ki je postal simbol obtožb o nepotizmu in zlorabi javnih sredstev. Kristi Noem je namreč za oglas, ki ne deluje kot uradno sporočilo oblasti, uporabila vire svojega ministrstva (220 milijonov dolarjev oz. 185 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja). Preiskava je pokazala, da so bile pogodbe za oglas dodeljene brez razpisa, pri čemer so kot izgovor za obhod pravil uporabili "nacionalne izredne razmere" na meji. Kasneje je javnost izvedela, da je denar na skrivaj romal skupini The Strategy Group, katere direktor je mož Tricie McLaughlin, glavne tiskovne predstavnice Kristi Noem. Proti koncu leta se je pozornost vrnila na razmere, povezane z aretacijami ICE. V priporu v Michiganu je v sumljivih okoliščinah umrl Bolgar Nenko Gantchev. Tudi sicer so preiskave pokazale, da je bilo leto 2025 rekordno leto po številu smrtnih žrtev v priporu, z obtožbami, da je Noemino ministrstvo zanemarjalo zdravstvene potrebe pripornikov, da bi pospešilo deportacije.

Kristi Noem FOTO: AP