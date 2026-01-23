EPP bo kaznovala Zvera zaradi glasovanja o nezaupnici komisiji

Predlog nezaupnice, ki ga je vložila skrajna desnica v Evropskem parlamentu zaradi sklenitve trgovinskega sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur, je bil že četrti za drugo Evropsko komisijo pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP), ki je mandat nastopila decembra 2024. Vse štiri predloge nezaupnic je Evropski parlament zavrnil.

Kot ugotavlja Politico, se podpora predsednici komisije na papirju povečuje – ob vsakem glasovanju o nezaupnici je dobila več glasov v svojo korist. V četrtek jo je podprlo 390 poslancev, kar po pisanju Politica kaže, da so evroposlanci bodisi utrujeni od predlogov nezaupnic skrajne desnice bodisi ne želijo destabilizirati EU v času, ko Evropo pretresajo številne krize.

Med razlogi, da tudi tokratni predlog nezaupnice ni dobil zadostne podpore, je dejstvo, da ga je vložila skrajna desnica, zato so nezadovoljni poslanci iz sredine in levice glasovali proti njemu. Drugi dejavnik je, da je EPP ta teden uvedla strožje kazni za tiste, ki pri takih glasovanjih kršijo smernice skupine, kar je nekatere poslance EPP, ki so sicer kritični do von der Leynove, odvrnilo od podpore nezaupnici, piše Politico.