Tujina

EPP bo kaznovala Zvera zaradi glasovanja o nezaupnici komisiji

Bruselj, 23. 01. 2026 10.27 pred 7 minutami 2 min branja 5

Avtor:
K.H. STA
Milan Zver

Politična skupina Evropske ljudske stranke bo kaznovala pet poslancev iz svojih vrst, ki na četrtkovem glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji niso upoštevali smernic skupine, naj glasujejo proti nezaupnici, poroča bruseljski spletni medij Politico. Med njimi omenja tudi slovenskega evroposlanca Milana Zvera.

Predlog nezaupnice, ki ga je vložila skrajna desnica v Evropskem parlamentu zaradi sklenitve trgovinskega sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur, je bil že četrti za drugo Evropsko komisijo pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP), ki je mandat nastopila decembra 2024. Vse štiri predloge nezaupnic je Evropski parlament zavrnil.

Preberi še Evropska komisija prestala novo glasovanje o nezaupnici

Kot ugotavlja Politico, se podpora predsednici komisije na papirju povečuje – ob vsakem glasovanju o nezaupnici je dobila več glasov v svojo korist. V četrtek jo je podprlo 390 poslancev, kar po pisanju Politica kaže, da so evroposlanci bodisi utrujeni od predlogov nezaupnic skrajne desnice bodisi ne želijo destabilizirati EU v času, ko Evropo pretresajo številne krize.

Med razlogi, da tudi tokratni predlog nezaupnice ni dobil zadostne podpore, je dejstvo, da ga je vložila skrajna desnica, zato so nezadovoljni poslanci iz sredine in levice glasovali proti njemu. Drugi dejavnik je, da je EPP ta teden uvedla strožje kazni za tiste, ki pri takih glasovanjih kršijo smernice skupine, kar je nekatere poslance EPP, ki so sicer kritični do von der Leynove, odvrnilo od podpore nezaupnici, piše Politico.

Milan Zver
Milan Zver
FOTO: Bobo

Kljub strožjim pravilom je pet poslancev iz vrst EPP glasovalo ali proti von der Leyen ali se vzdržalo. Glasovanja so se poleg Milana Zvera vzdržali še Sander Smit iz Nizozemske ter Lorant Vincze in Iuliu Winkler iz Romunije, za nezaupnico pa je glasovala Jessika van Leeuwen.

Zaradi tega v naslednjih šestih mesecih verjetno ne bodo smeli nastopiti za govornico v parlamentu in voditi pogajanj v zvezi s katerim koli zakonodajnim dokumentom ali resolucijo, še poroča bruseljski spletni medij.

STA je v zvezi s tem naslovila vprašanja na poslanca Zvera. Odgovore še čaka.

politico epp ursula von der leyen milan zver nezaupnica

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mambo
23. 01. 2026 10.49
Glasoval je po (Golobovi) vesti.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
23. 01. 2026 10.49
Bravo Zver. Edini razumni evroposlanec iz Slovenije. Še je upanje, da janšiati postanejo suverenistična stranka in ne globalisti kot naši levičarji
Odgovori
+1
1 0
zibertmi
23. 01. 2026 10.48
po celi evropi nam delate sramoto,ne samo doma.komunisti
Odgovori
+1
1 0
bandit1
23. 01. 2026 10.47
Ta je bil pijan od prejšnjega dne preden je dotočil in ni vedel za kaj gre. Poglejte ga kako je zabuhel.
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
23. 01. 2026 10.46
v eu parlamentu vlada demokracija ali strankarski ukazi z vrha..kot v r slo?
Odgovori
0 0
Andrej Lon?ar3
23. 01. 2026 10.45
V vsaki diktaturi se kaznujejo tisti ki mislijo s svojo glavo in glasujejo po svoji vesti. Vsaka podobnost s Slovenijo je zgolj naključna.
Odgovori
+1
1 0
