Politico: Predlog G7 o omejitvi cen nafte predstavlja tveganje

Cenovna kapica skupine G7 naj bi bila usklajena s šestim svežnjem sankcij Evropske unije, njen cilj pa je preprečiti skok cen v času, ko bo začel veljati naftni embargo EU. Pobude G7 sicer ne smemo zamešati z drugimi predlogi omejitve cen plina po vsej EU. Predlog G7 bi namreč deloval prek ladijskih in zavarovalnih premij – namesto da bi sankcionirali kupce ali transporterje ruske energije, kar bi povzročilo dvig svetovnih cen, želijo pritisk na ruske prihodke izvajati navzdol. To bi naredili tako, da bi morali pošiljatelji energije, če ne bi upoštevali cenovne kapice, plačati višje zavarovalne premije, poroča Politico.

Strokovnjaki so medtem glede predloga zaradi tehnične kompleksnosti, kratkega roka za izvedbo in nizke učinkovitosti, previdni. Zlasti bi se lahko zapletlo v primeru, da se drugi veliki porabniki ruske energije ne bi odločili za sodelovanje. Kljub diplomatskim prizadevanjem za pridobitev njihove podpore se doslej niti Turčija, niti Kitajska in Indija – tri največje uvoznice ruskih fosilnih goriv zunaj EU – niso pozitivno odzvale na pozive k pridružitvi kateremu koli režimu sankcij. Po poročanju Politica so vse tri države pravzaprav uvoz ruske energije še povečale.

Peking poziva k dialogu, Ankara Evropi dejala, naj "žanje kar je sejala"

In to še ni vse, čeprav je približno 90 odstotkov svetovne flote naftnih ladij zavarovanih s strani londonske International Group of Protection & Indemnity Clubs, sta Kitajska in Indija, po prisilnem izstopu Rusije iz mednarodne Združenje klasifikacijskih zavodov, sprejeli zavarovanje ruske nacionalne pozavarovalnice.

Peking je medtem ponovno pozval k dialogu namesto k sankcijam, pri čemer opozarja na pomisleke glede svetovne energetske varnosti. Ankara pa je šla še korak dlje, saj je turški predsednik Tayyip Erdogan dejal, da naj Evropa po svoji "provokativni" politiki do Rusije "žanje, kar je sejala". V nasprotju s tem se je Delhi zavezal, da bo natančno preučil predlog, čeprav se je nedavno skliceval na svojo "moralno dolžnost", da zagotovi cenovno dostopno energijo.